Bakan Soylu Yüksekova'da
1 saat önce
Bakan Soylu Yüksekova'daHAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı ziyaretler gerçekleştirmek için Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.
Bakan Soylu Yüksekova
'da
HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, bazı ziyaretler gerçekleştirmek için Hakkari
'nin Yüksekova ilçesine geldi. Sabah
saatlerinde özel uçakla Selahaddin Eyyübi Havalimanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Tekdüzler, askeri yetkililer, kurum amirleri ve Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol
Takımı sporcuları tarafından karşılandı.
Bakan Soylu, daha sonra karayoluyla Hakkari il merkezine geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:35 Kaynak: İHA
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