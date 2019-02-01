Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu Yüksekova'da

Bakan Soylu Yüksekova'da

1 saat önce

Bakan Soylu Yüksekova'daHAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı ziyaretler gerçekleştirmek için Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

Bakan Soylu Yüksekova'da

HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı ziyaretler gerçekleştirmek için Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.
Sabah saatlerinde özel uçakla Selahaddin Eyyübi Havalimanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Tekdüzler, askeri yetkililer, kurum amirleri ve Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı sporcuları tarafından karşılandı.
Bakan Soylu, daha sonra karayoluyla Hakkari il merkezine geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:35 Kaynak: İHA

Politika
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