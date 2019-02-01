Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu Yüksekova'da

Bakan Soylu Yüksekova'da

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı ziyaretler gerçekleştirmek için Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

Bakan Soylu Yüksekova'da, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı ziyaretler gerçekleştirmek için Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

Sabah saatlerinde uçakla Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Tekdüzler, askeri yetkililer, kurum amirleri ve Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı sporcuları tarafından karşılandı.

Bakan Soylu, daha sonra karayoluyla Hakkari il merkezine geçti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:47 Kaynak: İHA

Politika
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