Bakan Soylu, Yüksekova'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnafa ziyarette bulundu.

Kent merkezindeki programının ardından Yüksekova ilçesine geçen Bakan Soylu, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper ve protokol üyelerince karşılandı.

Şehit aileleri ile bir araya gelerek sohbet eden Soylu, daha sonra Cengiz Topel Caddesi'nde esnafı ziyaret edip taleplerini dinledi.

İlçede yürütülen alt ve üstyapı çalışmalarını inceleyen Soylu, ardından polis evine geçti.

Soylu'ya ziyaretinde Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan'da eşlik etti.