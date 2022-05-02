Bakan Soylu, Yüksekova'da kontrol noktalarını denetleyip, güvenlik güçleriyle bayramlaştı (2) - Son Dakika

BAYRAM NAMAZINI ÜS BÖLGESİNDE KILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli kara yolundaki polis ve jandarma kontrol noktalarını denetledikten sonra bayram namazı için Şemdinli'nin İran sınır hattında bulunan 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ne gitti. Bayram namazını askerlerle kılan Bakan Soylu ve beraberindeki İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık, namazın ardından üs bölgesinde görev yapan askerlerle bayramlaştı. Soylu, bir süre üs bölgesi çevresinde incelemelerde bulundu, nöbet tutan askerlerle sohbet etti.