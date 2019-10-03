Son Dakika Haberleri: Bakan soylu, yunan bakan vekili kumuçakos'la görüştü
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Bakan soylu, yunan bakan vekili kumuçakos'la görüştü

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın Göç Politikasından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumuçakos ile bir araya geldi.

Bakan soylu, yunan bakan vekili kumuçakos'la görüştü, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın Göç Politikasından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumuçakos ile bir araya geldi.

Yunanistan'ın Göç Politikasından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumuçakos, İçişleri Bakan Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Görüşmeye, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Ünlü katıldı. Görüşmede, göç ve sığınmacı konularına ilişkin başlıklar ele alındı.

- Ankara

Süleyman Soylu, Yunanistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:43 Kaynak: DHA
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