Bakan Soylu: Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469 - Son Dakika

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Bakan Soylu: Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469
7 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:48 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469" dedi.
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