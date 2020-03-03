Bakan Soylu: Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469 - Son Dakika

Bakan Soylu: Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469

7 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu: Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:48 Kaynak: DHA
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