Bakan Soylu, Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısını açıkladı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Soylu, Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısını açıkladı Açıklaması

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 12.10 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısının 142 bin 175 olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu, Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısını açıkladı Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 12.10 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısının 142 bin 175 olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan sığınmacıların sayısına ilişkin, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç'ten Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 142 bin 175." bilgisini paylaştı.

Süleyman Soylu, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:38 Kaynak: AA
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