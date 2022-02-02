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Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden 12'si dondu - Son Dakika

Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden 12'si dondu

02.02.2022 13:33
Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden 12'si dondu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınır birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden 12'sinin donarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınır birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden 12'sinin donarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan sınır birlikleri tarafından İpsala Sınır Kapısı'nda geri itilen 22 göçmenden 12'sinin donarak hayatını kaybettiğini belirtti. Donarak yaşamını yitiren göçmenlerin fotoğraflarını da paylaşan Soylu, "Yer: İpsala Yunanistan sınırı. Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.


Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden 12'si dondu
Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden 12'si dondu
Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden 12'si dondu
Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden 12'si dondu
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İpsala Sınır Kapısı, Süleyman Soylu, Yunanistan, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden 12'si dondu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden 12'si dondu - Son Dakika
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