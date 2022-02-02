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Son dakika haberleri! BAKAN SOYLU: YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 22 GÖÇMENDEN 12'Sİ DONDU - Son Dakika

Son dakika haberleri! BAKAN SOYLU: YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 22 GÖÇMENDEN 12'Sİ DONDU

02.02.2022 13:48

Son dakika gündem haberi: Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yunanistan tarafından geri itilen 12 göçmenin donarak öldüğü bölgede arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yunanistan tarafından geri itilen 12 göçmenin donarak öldüğü bölgede arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

'02.02. 2022 günü İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanlar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Arazide yapılan arama tarama çalışmaları sonrasında 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Hastaneye sevk edilen göçmen de kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden göçmen sayısı maalesef 12'ye ulaşmıştır. Jandarma, sınır birlikleri, polis ve AFAD ekiplerimiz tarafından arama tarama faaliyetlerine devam edilmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur' denildi.

Son dakika haberleri! BAKAN SOYLU: YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 22 GÖÇMENDEN 12'Sİ DONDU
Son dakika haberleri! BAKAN SOYLU: YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 22 GÖÇMENDEN 12'Sİ DONDU
Son dakika haberleri! BAKAN SOYLU: YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 22 GÖÇMENDEN 12'Sİ DONDU

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Edirne Valiliği, Yunanistan, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! BAKAN SOYLU: YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 22 GÖÇMENDEN 12'Sİ DONDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! BAKAN SOYLU: YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 22 GÖÇMENDEN 12'Sİ DONDU - Son Dakika
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