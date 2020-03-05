Bakan Soylu, Yunanistan sınırını havadan inceledi - Son Dakika
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Bakan Soylu, Yunanistan sınırını havadan inceledi

7 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin yaşadığı hareketliliği görmek için Türkiye-Yunanistan sınırında helikopter ile havadan inceleme yaptı.

Bakan Soylu, Yunanistan sınırını havadan inceledi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin yaşadığı hareketliliği görmek için Türkiye-Yunanistan sınırında helikopter ile havadan inceleme yaptı.

Çorlu Atatürk Havalimanı'na inen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, buradan helikopter ile Edirne'ye hareket etti. Bakan Soylu, göçmenlerin sınırdaki hareketliliğini helikopter ile havadan inceledi. Bakan Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal eşlik etti.


Süleyman Soylu, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:08 Kaynak: DHA
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