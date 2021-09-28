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Bakan Soylu: Yurt eylemlerine katılan 2 bin 57 kişiden 310'u öğrenci, bunların da başvurusu yok - Son Dakika

Bakan Soylu: Yurt eylemlerine katılan 2 bin 57 kişiden 310'u öğrenci, bunların da başvurusu yok

28.09.2021 13:47
Bakan Soylu: Yurt eylemlerine katılan 2 bin 57 kişiden 310'u öğrenci, bunların da başvurusu yok, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Didim Polis Moral Eğitim Merkezi'nde, 'Toplumsal Olayları Müzakere Kursu' açılış programında katıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Didim Polis Moral Eğitim Merkezi'nde, 'Toplumsal Olayları Müzakere Kursu' açılış programında katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, "Yurt bulamayan öğrenciler' bahanesiyle bir dizi eylem yapıldı. Ülke genelinde 24 ilde toplam 114 eylem ve etkinlik gerçekleştirildi. 24 ildeki eylemlere 2 bin 243 kişi katıldı, mükerrerleri düşersek eylemlere 2 bin 57 kişi katıldı. Bunlardan 310'u öğrenci. Bunların da tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Moral Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 'Toplumsal Olayları Müzakere Kursu'na katılmak için Aydın'ın Didim ilçesine geldi. Helikopterle alana inen Bakan Soylu'yu Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve protokol üyeleri karşıladı. Törene AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de katıldı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Büyük hedefleri olan ülkeler, büyük hedefleri olan milletler tarihe ve geleceğe karşı büyük sorumluluğu olan milletler her meselesini başarıyla yönetmek zorundadır. Bizim üzerimizdeki temel sorumluluğumuzda budur. Tam 300 yıl önce bizi bir kör kuyuya itmek istediler. Batı ile aramızda 300 yıllık bir makas vardı. Eğer, biz makası kapatmak istiyorsak onlardan daha çok çalışmamız lazım. Onlardan daha mükemmelini yapmak ve açık vermemek zorundayız. Sorumluluğumuz budur. Bu neslin sorumluluğu da budur. Sizin yaşadıklarınızı sizden sonra gelecek meslektaşlarınızın yaşaması için döneminizdeki açıklara değil gelecek zamanki açıklara da imkan tanımamalısınız. Benim çalışma arkadaşlarımda bu yetenek, bu maharet, bu meslek tecrübesi var. Mesleğine sadakat ve samimiyet var. Bunu çok açık bir şekilde görüyorum. Size güveniyoruz ve size itimat ediyoruz. Büyük millet ve büyük devlet olmanın sorumluluklarını herkes yaşamayabilir. Sizin özelliğiniz, şu ortamda neredeyse görmediğiniz kalmadı. Terör, ekonomik kaos çıkarmak isteyenlerden, darbe girişimine  demokrasiyi ve insan özgürlüğünü istismar etmek isteyenlere kadar her şeyi gördünüz. Gelecek nesillerdeki meslaktaşlarınıza böyle bir meslek etiği, böyle bir profesyonellik anlayışı bırakmalısınız. Sadece kendi taktığınız yıldızla, her aldığınız rütbeyle atacağınız adımları lütfen unutmayın" dedi.

Buradaki Toplumsal Olayları Müzakere Kursu'na katılan 227 kişinin 138'i polis, 79'u jandarma ve 10'u da Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli diyen bakan Soylu, "İnşallah bu sayıları imkanlar dahilinde her yıl artırmanın gayreti içinde olacağız" dedi.'ÜLKE GENELİNDE EYLEMLERDE VE MÜDAHALEDE AZALMA VAR'Bakan Soylu, 2015'te Türkiye'de toplam 48 bin 909 eylem ve etkinlik düzenlendiğini bunların 1560'ına müdahale edildiğini, o zamanki müdahale oranının yüzde 3,2 olduğuna dikkati çekip, şöyle devam etti: "2021 yılı için bu oran binde 7'dir. Yani yüzde 0,7. Yılbaşından bugüne kadar toplam 29 bin 396 eylemden 196'sına müdahale edilmiş. Geçen yılın tamamında da 33 bin 609 eylem gerçekleşmişti, bunların 265'ine müdahale edildi. Müdahale oranımız da yüzde 0,8'di. Bu eylemlerin içinde, kanuna aykırı eylemlerde de bir azalma var. 2015-2020 kıyaslaması yaparsak toplam eylem sayısındaki azalış yüzde 31, kanuna aykırı eylem sayısı yüzde 89 azalmış, 4 bin 265'ten 461'e gerilemiş. Adli idari işlem yapılan şahıs sayısı da aynı periyotta 11 bin 330'dan 2 bin 640'a gerilemiş. Diğer başlıklarda da aynı periyottaki azalışlar yaklaşık olarak aynı şekildedir. Yaralanan güvenlik görevlisi sayısı 437'den 44'e, yaralanan sivil sayısı 127'den 3'e gerilemiştir."TOMALAR ORMAN YANGININDASon dönemlerde TOMA'ların orman yangınlarına kadar fazla görülmediğini vurgulayan Bakan Soylu, toplumsal olaylarda fazla gaz fişeği de atılmadığını kaydetti. Bakan Soylu, "Bu terör örgütlerinin, meşru olmayan yapıların sızmasını engellemeyi kendimize temel prensip olarak belirledik. Bunun için de eylemlerdeki meşru yapılarla meşru olmayan yapıları ayırdık. Yani bir veya birkaç milletvekili veya sendika, izin alınmış bir yürüyüş etkinliği yapacağı zaman bunların arkasına marjinal grupların takılmasını, ortamı provoke etmesini engelledik. Yasal iznini almış olanlar, normal eylemlerini gerçekleştirdiler" dedi.'EYLEM YAPAN ÖĞRENCİLERİN YURTLARA KAYIT BAŞVURUSU YOK'Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Yurt bulamayan öğrenciler' bahanesiyle bir dizi eylem yapıldı. Ülke genelinde 24 ilde toplam 114 eylem ve etkinlik gerçekleştirildi. 24 ildeki eylemlere 2 bin 243 kişi katıldı, mükerrerleri düşersek eylemlere 2 bin 57 kişi katıldı. Bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerinde de tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor. Bunların daha ziyade sol marjinal gruplara müzahir olduğu belirlendi. 6'sının PKK/KCK, 6'sının MLKP, 5'inin TKKKÖ, 2'sinin TKP Kıvılcım, 1'inin FETÖ/PDY, 1'inin TKİP, 1'inin DKP, 4'ünün de, beni çok seven, LGBTİ üyesi olduğu tespit edildi. Peki bu profil bize yabancı mıdır? Yıllardır üniversitelerimizde ve bazen de dışarıda özellikle Taksim civarında bu ve benzeri gruplar artık klişeleşmiş eylemlerini yapmaktadırlar. Örgütlerin ve grupların isimleri hemen hemen aynıdır. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. 3 veya 4 harfi geçmez. Yetmezse araya bir de tire koyarlar 5 yaparlar. Kullanılan sloganlar hemen hemen birbiriyle aynıdır. Söylem ve slogan ritmi bile birbirine benzer. Çoğu da öğrenci değildir. Yıllardır aynı profille karşı karşıya kalırsınız; ya devrimcidir ya kurtuluşçudur ya da kurtuluştur. Esasında bunların çıkış noktası birkaç silahlı terör örgütüdür. Bu eylemler eleman değiştirme ortamı olur. Bunların büyük bölümü marjinal terör örgütlerinin eylemleridir. Adları da elaman değiştirme ortamı oluşturmaktır."


Bakan Soylu: Yurt eylemlerine katılan 2 bin 57 kişiden 310'u öğrenci, bunların da başvurusu yok
Bakan Soylu: Yurt eylemlerine katılan 2 bin 57 kişiden 310'u öğrenci, bunların da başvurusu yok
Bakan Soylu: Yurt eylemlerine katılan 2 bin 57 kişiden 310'u öğrenci, bunların da başvurusu yok
Bakan Soylu: Yurt eylemlerine katılan 2 bin 57 kişiden 310'u öğrenci, bunların da başvurusu yok
Bakan Soylu: Yurt eylemlerine katılan 2 bin 57 kişiden 310'u öğrenci, bunların da başvurusu yok
Bakan Soylu: Yurt eylemlerine katılan 2 bin 57 kişiden 310'u öğrenci, bunların da başvurusu yok

Süleyman Soylu, Müzakere, Terör, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Yurt eylemlerine katılan 2 bin 57 kişiden 310'u öğrenci, bunların da başvurusu yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu: Yurt eylemlerine katılan 2 bin 57 kişiden 310'u öğrenci, bunların da başvurusu yok - Son Dakika
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