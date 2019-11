Bakan Soylu: Yurt içi terörist sayısı 550'ye geriledi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Yurtiçi terörist sayısı 2016'dan bugüne azalış trendine girmiş, 2 bin 500'lü seviyelerden bu ay itibarıyla 550'li rakamlara gerilemiştir. Örgüte katılım 2014 yılındaki 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibarıyla 108'e düşmüştür" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 yılı sunumunu yaptı. Bakan Soylu, terörle mücadelede Türkiye tarihinin en başarılı döneminde olunduğunu bildirdi. Terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında, gerçekleştirilen operasyon sayısının arttığını söyleyen Bakan Soylu, "İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda bin 144 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca 6 faz olarak devam eden kıran operasyonları çerçevesinde de şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirilmiş, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir. Yurtiçi terörist sayısı da 2016'dan bugüne azalış trendine girmiş, 2 bin 500'lü seviyelerden bu ay itibarıyla 550'li rakamlara gerilemiştir. Örgüte katılım 2014 yılındaki 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibarıyla 108'e düşmüştür. İkna ve teslim toplamı ise bu yılın ilk 10 aylık verilerle 289'dur. Elbette ki bu başarıyı sadece operasyonlarla sağlıyor değiliz. Jandarma üs bölgeleri ve polis güvenlik noktalarındaki artış, yol kontrol sayılarımızdaki yükseliş, topyekün bir saha baskısı oluşturmakta ve terör örgütünün ruh sağlığını bozmaktadır" dedi.

'PKK'NIN CAN GÜVENLİĞİ YOKTUR'

Bakan Soylu, terörle iltisaklı olduğu belirlenen belediye başkanları hakkında soruşturmalar yapıldığını anımsatarak, "Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42 belediye başkanı toplam 286 yıl ceza almıştır. 19'u tutuklanmış, 59'u tutuksuz yargılanmakta, 6'sı adli kontrol ve 8'i hakkında yakalama kararı vardır. Terörizmle mücadelede ortaya koyduğumuz bu anlayışın rakamlara yansıması ise şu şekildedir. Üniversite öğrenci sayıları son 3 yılda Mardin'de yüzde 60, Siirt'te 36.5 oranında; turist sayıları ise Tunceli'de yüzde 365, Diyarbakır'da yüzde 244, Mardin'de yüzde 138 oranında artmıştır. Muhalefet tarafından, 'ülkede can güvenliği olmadığı' ifadesi, ısrarla dile getirilmektedir. Lütfen herkes samimi olsun. Eğer can güvenliği yokluğundan kasıt terör örgütlerinin can güvenliğiyse, doğrudur. Bunların can güvenliği yoktur ve olmayacaktır da. PKK'nın can güvenliği yoktur, FETÖ'nün, DEAŞ'ın, DHKP'nin can güvenliği yoktur ve olmayacaktır" diye konuştu.

'FETÖ İLE MÜCADELEDE DURUŞUMUZ NETTİR'

FETÖ ile mücadele kapsamında, bu yıl Kasım ayı itibarıyla 261 bin 700 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 91 bin 287'sinin tutuklandığını söyleyen Bakan Soylu, "FETÖ ile mücadelede duruşumuz nettir. Bakanlığımızın ve hükümetimizin bu konudaki kararlılığında kesinlikle herhangi bir sapma ve eksiklik söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, DEAŞ'ı ilk olarak terör örgütü olarak ilan eden ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yurtiçindeki operasyonlarda da 2016-2019 arasında, toplam 1058 DEAŞ'lı etkisiz hale getirilmiştir. 1 Ocak 2017'den itibaren, Türkiye'de tek bir eylem dahi yapamayan DEAŞ terör örgütünün, son iki yılda 5 adet eylem girişimi önlenmiş; yabancı terörist savaşçı olduğu değerlendirilen 8 bin 922 kişinin de ülkeye girişi engellenmiştir. Sınır ötesinde DEAŞ ve PKK-YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli de ülkelerine geri dönmüştür."

'DHKP-C VE MLKP KIRSALDAN TAMAMEN SİLİNDİ'

Bakan Soylu, tüm terör örgütlerini tek bir yapı olarak gördüklerini kaydederek, aşırı sol terör örgütleriyle mücadelenin de kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. Bakan Soylu, şunları söyledi:

"DHKP-C ve MLKP kırsaldan tamamen silinmiş; şehir operasyonlarında özellikle örgütlerin yönetici kadrolarına ağır darbe vurulmuş, hiyerarşik yapıları ve örgütsel çalışmaları sekteye uğratılmıştır. Operasyon trendlerine baktığımızda, bu örgütlere dönük olarak, 2016'da 274, 2017'de 365, 2018'de 405 ve yılın ilk 10 ayında 343 operasyon gerçekleştirildiği görülmektedir."

'142 ÜST DÜZEY TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Konuşmasında, sözde üst düzey teröristlere yönelik operasyonlara dikkat çeken Bakan Soylu, "Bu yıl 142 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş, özellikle kırmızı kategoriye büyük zayiat verilmiştir. 2016 ve 2017'de bu sayı 1 iken, 2018'de 13 ve bu yıl 12 olarak kayıtlara geçmiştir. En son yapılan operasyonda PKK'li Erhan Porsipi'nin öldürülmesi şehit ailelerinin ve bizim içimizi rahatlatmıştır. Esas itibariyle öldürülmesi yurt içinde önemli bir iştir. İnönü stadından Merasim sokağındaki patlamaya kadar bir çok insanımızın kanına giren o hain gerekli cevabı almıştır" diye konuştu.

KADIN CİNAYETLERİ

Bakan Soylu, aile içi ve kadına şiddet olaylarında ilk 10 ay dikkate alındığında geçen yıla kıyasla yüzde 14 oranında azalış sağlandığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Küresel bir ölçü olan milyon başına düşen kadın cinayeti sayısında birleşmiş milletler raporuna göre dünya ortalaması 13; Avrupa ortalaması 7, Türkiye'de ise 3.8'dir. Kadınlarımızın acil durum çağrısı yapabilmeleri ve hızlıca yetişebilmek için bakanlık bünyesinde 'KADES' adlı bir yazılım geliştirdik. Halen 342 bin 926 kişi tarafından indirilmiş; 15 bin 489 çağrı alınmış ve ekip sevk edilmiştir. Bunların ortalama olarak yarısı gerçek çağrılardır."

'DENETİM YAPIYORUZ VE YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Bakan Soylu, trafik cezalarının fazla kesildiğine ilişkin eleştiriler olduğunu belirterek, "Trafik cezalarının bütçeye katkı için kesiyorlar' diyorlar. Trafik cezalarının uzun yıllardan beri trendi bellidir, kesilen miktarda bellidir. Denetimle ceza arasındaki ilişki ters ilişkidir. Denetimi artırdığınız sürece kazalar azalmaktadır. Dünya bunu başka türlü çözememiştir. Biz denetim yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Bunun mali politikayla alakası yoktur. İnsan canıyla alakası vardır. Elde edilen gelirlerin de yüzde 50'si sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gitmektedir." dedi.

KOMİSYONDA 'TOKALAŞMA' TARTIŞMASI

Bu arada komisyon salonuna giren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti milletvekilleriyle tokalaştı. Muhalefet sıralarına yönelen Bakan Soylu, burada HDP ve CHP milletvekillerini başıyla selamladı. Bunun üzerine HDP milletvekilleri Bakan Soylu'ya tepki gösterdi. HDP Milletvekili Garo Paylan, Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'a, "Süleyman Soylu'nun ayrıcalığı nedir? Neden bu organize eyleme alet oldunuz. Bu ayrıcalık nereden geliyor. Gün boyu sürecekse geçen yıllarda olduğu gibi milletvekillerine saygısızlık anlamında başka fotoğraflarda olabilir. Bunun önünü almak için neler yapacaksınız. Bununla ilgili gerekli uyarıları yapmanızı sizden rica ediyorum" dedi.

'NEZAKETEN AYAĞA KALKIP 'HOŞGELDİNİZ' DEMENİZ GEREKİRDİ'

AK Parti Milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine tartışma yaşanmasını istemeyen Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, "Sayın Soylu son derece nezaket sahibi bir insandır. Hiçbir milletvekiline karşı saygısızlığı söz konusu değildir. Burada ellerini sıktı her bir kardeşimiz ayağa kalktı. Belki sizin oradaki tavrınız bu tür bir yaklaşıma neden olmuştur. Sayın bakan sizin tarafınıza yöneldi ve sizleri selamladı. Ama en azından nezaket gereği ayağa kalkıp misafire, 'hoş geldiniz' demeniz gerekirdi. Sayın bakanın hiçbir ayrıcalığa ihtiyacı yoktur" diye konuştu.