Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 486'ya kadar düştü - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı'nı ziyaret ederek, geçen gün 2 arkadaşları şehit olan askerlere başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'tan karayoluyla Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na geçti. Burada Bakan Soylu'yu Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı İlbaş, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis ve Tatvan belediye başkanları karşıladı. Tören mangasını selamlayan Bakan Soylu, spor salonunda askerlere konuşma yaptı. Bakan Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 486'ya kadar düştüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Geçen hafta iki arkadaşınızı kahraman bir operasyonda kaybettik. Onları ahirete, cennete uğurladık. Allah sizleri ve bizleri onlarla cennette kavuştursun inşallah. Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. İnanıyorum ki bu Sehi Ormanlarında orada arkadaşlarımızın şehit düştüğü yerleri de onlara dar edeceksiniz. Siz bu memleketin gördüğü ve memleketin gerçekliğiyle beraber yaşadığı en büyük kahramanlarsınız. Herkes kendinden korkar ve çekinirken siz dağlarda tepelerde terörü korkutarak bu ülkenin beraberliğine, birliğine, kardeşliğine, ay yıldızlı bayrağımıza ve sancağımıza kastetmeye çalışanlara gerekli cevabı cesaretinizle, gücünüzle, kararlılığınızla aklınızla, aldığınız eğitiminizle vermeye çalıştınız. Vermeye de devam ediyorsunuz. Çoğu bitti azı kaldı, yurt içindeki terörist sayısı 486'ya kadar düştü ve Allah nasip ederse bu yıl stratejisini yeniden planladığımız, yeniden ortaya koyduğumuz ve adım adım takip ettiğimiz operasyon zincirimizle terör örgütüne 2020 yılının nasıl bir yıl olduğunu hep beraber göstereceğiz. Hem Sehi Ormanlarını hem Hırsız Çeşmesi dahil olmak üzere Ölek'in olduğu yerlerin tamamını teröristlere dar edeceksiniz."

Soylu, terörle mücadele eden Jandarma Özel Harekat Taburuna yönelik de "Sizin yeteneğiniz bilginiz cesaretiniz kararlılığınız ve eğitiminiz, bunların üstesinden çok rahat gelir. Vurup indireceksiniz. Bizim sizden beklediğimiz odur. Onun için Allah yardımcımız olsun. Başımız sağ olsun. Bu mücadelede şehidimiz olacak, yaralımız, gazimiz olacak. Bu bizim şerefimizdir. Bunu aklınızdan çıkarmayalım. Attığımız her adımda 'şahadet bizim kaderimizdir' diye bizatihi ben bakarım. Eğer böyle bakmazsak, eğer içimizde bu olmazsa, eğer gönlümüzde zihnimizde Allah'ın bu şerefiyle buluşmak olmazsa biz bu işi yönetemeyiz, yürütemeyiz. Bu hafta salı, çarşamba, perşembe günü üst üste Tunceli Ağrı ve Adıyaman 'da 9 teröristi, arkadaşlarımız birebir mücadele ile cehennemin dibine kadar gönderdi. Onun için siz bu memleketin bu konuda en iyi yetişmiş evlatlarısınız. Bunu bütün kalbimle söylüyorum; Cenabı Allah nasip etse sizinle operasyonda olsam, sizin o gücünüzden güç, cesaretinizden cesaret, ortaya koyduğunuz akıldan akıl alabilsem. Onun için geçmiş dönemlere oranla çok farklı bir noktadayız. Şimdi indirici yumruğumuza ihtiyacımız var hep birlikte. Kimin ihtiyacı var. Gelecek nesillerimizin ihtiyacı var. Huzur içerisinde, endişesiz bir Türkiye 'de, rahat bir şekilde yaşayabilmek için. Kimin ihtiyacı var. Bugün ailelerimizin, annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin ihtiyacı var" dedi.

'VİRÜSTEN SONRA DÜNYADA DENGELER DEĞİŞECEK'

Bakan Soylu, koronavirüsten sonra terörün tamamen yok edileceğini, dünyada dengelerin değişeceğini de belirterek, "Bu korona musibetinden sonra anlıyoruz ki dünyada dengeler değişecek. Korona musibetinden sonra terörün tamamen yok edildiği bir Türkiye ile hep beraber gelecek nesillere de bugünün Türkiye'sine de fırsatı elinde bir ülke bırakalım. Bu bizim elimizde, bunu hep beraber sağlayabiliriz ve gerçekleştirebiliriz. Zaten ödleri patlıyor, kaçmaktan yoruldular. Bu yıl sıkıştırıp daha fazla, geçen yıl ve ondan önceki sene elde ettiğiniz başarıyı katbekat ortaya koyarak bu işi bitirelim. Hepinize inanıyorum, hepinize güveniyorum. Bir ölür bin diriliriz. Bu memlekette bize kalan emanette budur. Allah sizden razı olsun. JÖH'lerimiz, komandolarımız, kahramanlarımız, size milletimizin duaları var 24 saat, 5 vakit namazlarda. Anneler, ablalar, kardeşler, ağabeyler, babalar, dedeler, amcalar hepsi sizlere dua ediyor. Allah ayağınızı taştan sakınsın diye. Allah sizi bütün musibetlere karşı muhafaza etsin diye, Allah sizin kararlarınızı isabetli oluştursun diye duaları var. Bizim dualarımız da sizle. Olanları size söylemek, sizler olmak, cesaretinizi cesaretimizle bütünleştirmek için buraya geldim. Ramazanınız mübarek olsun, yaklaşan bayramımız milletimize ve tüm İslam alemine de umut olsun inşallah. Umutlar ülkesi Türkiye'yi inşallah bu bayramdan sonra hep birlikte kucaklayabilme fırsatı bizim olsun. Tekrar her birinize ayrı ayrı kuvvet, basiret diliyorum. Allah'tan her birinize zırh diliyorum. Hepinizi tebrik ve takdir diliyorum. Dualarımın kabul olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Başta annelerimizin ve eşlerinizin anneler günün tebrik ediyorum. Nice anneler gününe huzur ve afiyetle ulaşmalarını temenni ediyorum ve dua ediyorum. Allah sizden razı olsun" dedi.

BRİFİNG ALDI

Bakan Soylu, JÖH Tabur Komutanlığı önünde hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Tabur Komutanlığı'nda brifing aldı. Bakan Soylu daha sonra Çeltikli Bölgesinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Murat Aydın'ı Tatvan'daki evinde ziyaret etti. Bakan Soylu Tatvan'da 102 yaşındaki Dilşah Ürün'ün evine de giderek Anneler Günü'nü kutladı.