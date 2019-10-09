Bakan Soylu: "Yurt içindeki terörist sayısı 500'e düştü"
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Bakan Soylu: "Yurt içindeki terörist sayısı 500'e düştü" -"Bugün Türkiye'ye dönük olarak o bölgedeki barış operasyonuyla ilgili demografik yapıyı bozacağı iddiasında bulunanlar, esasında kendi sosyal hırsızlıklarını örtmeye çalışmaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:29 Kaynak: İHA
Bakan Soylu: "Yurt içindeki terörist sayısı 500'e düştü"
-"Bugün Türkiye'ye dönük olarak o bölgedeki barış operasyonuyla ilgili demografik yapıyı bozacağı iddiasında bulunanlar, esasında kendi sosyal hırsızlıklarını örtmeye çalışmaktadır. Bu kadar açık ve net. Batı bu konuda samimiyetsizdir"
KARABÜK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni ve ilk Ders Programı'na katıldı.
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