Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "Yurt içindeki terörist sayısı 500'e düştü"
Son Dakika Genel Bakan Soylu: 'Yurt içindeki terörist sayısı 500'e düştü'

Bakan Soylu: "Yurt içindeki terörist sayısı 500'e düştü"

1 saat önce

Bakan Soylu: "Yurt içindeki terörist sayısı 500'e düştü" -"Bugün Türkiye'ye dönük olarak o bölgedeki barış operasyonuyla ilgili demografik yapıyı bozacağı iddiasında bulunanlar, esasında kendi sosyal hırsızlıklarını örtmeye çalışmaktadır.

Bakan Soylu: "Yurt içindeki terörist sayısı 500'e düştü"

-"Bugün Türkiye'ye dönük olarak o bölgedeki barış operasyonuyla ilgili demografik yapıyı bozacağı iddiasında bulunanlar, esasında kendi sosyal hırsızlıklarını örtmeye çalışmaktadır. Bu kadar açık ve net. Batı bu konuda samimiyetsizdir"

KARABÜK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni ve ilk Ders Programı'na katıldı.

Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 500'e düştü

Karabük, Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:29 Kaynak: İHA
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