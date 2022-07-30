Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı; saldırı anı kamerada (2) - Son Dakika
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Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı; saldırı anı kamerada (2)

30.07.2022 23:34
Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı; saldırı anı kamerada (2)

BAKAN SOYLU: ZANLI, ESKİŞEHİR'E GİDERKEN YAKALANDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cemevlerine saldıran A.O.K.

BAKAN SOYLU: ZANLI, ESKİŞEHİR'E GİDERKEN YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cemevlerine saldıran A.O.K.'nın Eskişehir'e giderken yakalandığını belirterek, " Çankaya'da bir, Mamak'ta iki Cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir'e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti.


YORUMLAR
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Ankara'da Üç Alevi Kurumuna Saldırı. Ankara Emniyet Müdürlüğü: 'Üç Olayı da A.O.K. İsimli Şahsın Gerçekleştirdiği Tespit Edilmiş, Şahıs Gözaltına... Ankara'da Üç Alevi Kurumuna Saldırı. Ankara Emniyet Müdürlüğü: 'Üç Olayı da A.O.K. İsimli Şahsın Gerçekleştirdiği Tespit Edilmiş, Şahıs Gözaltına... Ankara'da cemevine saldıran şahıs yakalandı Ankara'da cemevine saldıran şahıs yakalandı
Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Eskişehir, Twitter, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı; saldırı anı kamerada (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı; saldırı anı kamerada (2) - Son Dakika
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