Bakan Soylu, zehir tacirlerine geçit verilmediğini böyle duyurdu: Suriye açıklarında 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bakan Soylu, "Allah nazarlardan korusun" diyerek Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Soylu'nun yaptığı açıklamada "Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide; 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi." ifadeleri yer aldı.

DÜN DE İSKENDERUN'DA OPERASYON YAPILMIŞTI

Dün de Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İskenderun Limakport Limanı'nda 17 konteynerda 1072,6 kilogram ve piyasa değeri313 milyon lira olan bir ton Captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirdiklerini açıklamıştı. Muş, yükün nereden geldiğini açıklamadı, konteynerlerın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) transit edilmek üzere geldiğini ifade etmişti.

6 Mayıs günü de Panama'da son durağı Mersin Limanı olan konteynerde 616 paket kokain ele geçirilmişti. Konteynerin geldiği Ekvador'daki Bolivar Limanı'nı Yılport işlettiği ortaya çıkmıştı.