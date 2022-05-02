Bakan Soylu, Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nde görevli jandarmaları aileleriyle telefonda görüştürdü - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği İran sınırında 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki jandarmaları aileleriyle telefonda görüştürdü.

Soylu, Ramazan Bayramı namazının ardından üs bölgesindeki askerlerle kahvaltıda bir araya geldi, bayramını kutladığı askerleri, aileleriyle telefonda görüştürdü.

Üsteğmen Ahmet Öztürk'ün eşi Özge Öztürk ile telefonda görüşen Soylu, "Allah bir ömür boyu mutlu etsin. Sizi çok seviyor. Eşiniz, sınır boylarımızda kahramanca bir mücadelenin içerisinde. Milletçe minnettarız." diye konuştu.

Özge Öztürk de Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, "Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Daha sonra Astsubay Çavuş Hüseyin El'in annesi Cennet El'i arayan Soylu, Ramazan Bayramını kutladı.

"Aynen ismin gibi Cennet annesin. Sana teşekkür ediyoruz. Bu memlekete bir evlat yetiştirmişsin." diyen Soylu, Hüseyin El ile üs bölgesinde beraber olduğunu dile getirdi.

Uzman Çavuş Selman Ak, babasının Türkçe bilmediğini Kürtçe konuştuğunu söyledi.

Bakan Soylu, telefonla aradığı İzzet Ak ile oğlu Selman'ın tercümanlığı aracılığıyla görüştü.

Daha sonra üs bölgesi çevresinde bulunan nöbet kulübelerine geçen Bakan Soylu, buradaki askerlerin aileleriyle de telefonda bayramlaştı.