Bakan Soylu: Zorunlu yardım diye bir şey olamaz - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Milli Dayanışma Kampanyası için 'Emniyet içerisinde yardım tarifesi belirlendi' iddialarına ilişkin, "Polis zaten bu süreçte gecesini gündüzüne katarak çalışıyor, her dönem fedakarlık yapıyor. Allah onlardan razı olsun. Zorunlu yardım diye bir şey olamaz" dedi.

Bakan Soylu, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında polislerden zorunlu yardım toplandığı iddialarına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "Polis zaten bu süreçte gecesini gündüzüne katarak çalışıyor, her dönem fedakarlık yapıyor. Allah onlardan razı olsun. Zorunlu yardım diye bir şey olamaz. Bir ilimizde kendi aralarında yardım duygusuyla yazıya döktükleri bir şey. Onun da doğru bir uygulama olmadığını söyledim zaten" ifadelerine yer verdi.