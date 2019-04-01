Son Dakika Haberleri: Bakan Spahn, Organ Bağışı Yasa Tasarısını Tanıttı

Bakan Spahn, Organ Bağışı Yasa Tasarısını Tanıttı

33 dakika önce

YENİ yasa tasarısına göre, 16 yaşını dolduran herkes hayattayken organlarını bağışlamayacağını beyan etmemişse, beyin ölümü gerçekleşmesi durumunda organları ihtiyaç sahibi hastanalar nakil edilecek.

Bakan Spahn, Organ Bağışı Yasa Tasarısını Tanıttı, System.String[]
YENİ yasa tasarısına göre, 16 yaşını dolduran herkes hayattayken organlarını bağışlamayacağını beyan etmemişse, beyin ölümü gerçekleşmesi durumunda organları ihtiyaç sahibi hastanalar nakil edilecek. Organlarının bağışlanmasını istemeyenler ise bunu beyan etmek durumunda. Bakan Spahn ile birlikte basın toplantısı düzenleyen SPD Federal Meclis milletvekili Karl Lauterbach, tasarının önemine değinirken, "Her yıl organ nakli beklerken 2 bin hasta yaşamını yitiriyor" dedi. CSU'lu milletvekili Georg Nüsslein, kimsenin organ bağışına zorlanamayacağını söyledi. Sol Parti Federal Meclis milletvekili Petra Sitte, tasarıyı dayanışma paktı olarak değerlendirdi.

TANITIMI YAPILACAK

Bakan Spahn, 28 AB üyesi ülkenin 20'sinde benzer uygulamanın bulunduğunu belirterek, tasarının daha iyi anlaşılması için tanıtım faaliyetlerinin yapılacağını söyledi. Meclisten onay almadan önce kamuoyuna tasarıyı tanıtacaklarını belirten Spahn, tasarının 2019 yılı içinde meclisten onay alarak geçeceğine inandığını belirtti.

Federal Meclis'te tasarı onaylanırken grup kararı alınmayacak. Tasarıya temkinli yaklaşan Yeşiller ise organ bağışı için pasaport veya nüfus cüzdanı değişiminde vatandaşların beyanda bulunması gerektiği görüşünde.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:51 

Milletvekili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lojistik Devi DSV, İsviçreli Rakibini 4,6 Miyar Dolara Satın Alıyor Oy Kullandığınız Sandıktan Hangi Partiye Kaç Oy Çıktı? İşte Sandık Takip Sistemi Uğur Dündar Depremi! "Haksızlığa Karşı Çıkıyorum" Deyip İstifa Etti CHP'yi Destekleyen Gökhan Özoğuz, "Niye Acun'la Çalıştın" Diyenlere Sert Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 16:24:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Spahn, Organ Bağışı Yasa Tasarısını Tanıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]