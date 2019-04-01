Bakan Spahn, Organ Bağışı Yasa Tasarısını Tanıttı
33 dakika önce
YENİ yasa tasarısına göre, 16 yaşını dolduran herkes hayattayken organlarını bağışlamayacağını beyan etmemişse, beyin ölümü gerçekleşmesi durumunda organları ihtiyaç sahibi hastanalar nakil edilecek.
YENİ yasa tasarısına göre, 16 yaşını dolduran herkes hayattayken organlarını bağışlamayacağını beyan etmemişse, beyin ölümü gerçekleşmesi durumunda organları ihtiyaç sahibi hastanalar nakil edilecek. Organlarının bağışlanmasını istemeyenler ise bunu beyan etmek durumunda. Bakan Spahn ile birlikte basın toplantısı düzenleyen SPD Federal Meclis milletvekili Karl Lauterbach, tasarının önemine değinirken, "Her yıl organ nakli beklerken 2 bin hasta yaşamını yitiriyor" dedi. CSU'lu milletvekili Georg Nüsslein, kimsenin organ bağışına zorlanamayacağını söyledi. Sol Parti Federal Meclis milletvekili Petra Sitte, tasarıyı dayanışma paktı olarak değerlendirdi.
TANITIMI YAPILACAK
Bakan Spahn, 28 AB
üyesi ülkenin 20'sinde benzer uygulamanın bulunduğunu belirterek, tasarının daha iyi anlaşılması için tanıtım faaliyetlerinin yapılacağını söyledi. Meclisten onay almadan önce kamuoyuna tasarıyı tanıtacaklarını belirten Spahn, tasarının 2019 yılı içinde meclisten onay alarak geçeceğine inandığını belirtti.
Federal Meclis'te tasarı onaylanırken grup kararı alınmayacak. Tasarıya temkinli yaklaşan Yeşiller ise organ bağışı için pasaport veya nüfus cüzdanı değişiminde vatandaşların beyanda bulunması gerektiği görüşünde.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:51
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