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Bakan Süleyman Soylu: "7 saatte metrekareye 220 kilogram düşecek şekilde bir yağmur yağdı" - Son Dakika

Bakan Süleyman Soylu: "7 saatte metrekareye 220 kilogram düşecek şekilde bir yağmur yağdı"

15 Temmuz 2021 Perşembe 05:40

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sel bölgelerini incelemek için Rize'ye geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sel bölgelerini incelemek için Rize'ye geldi.

İlk olarak AFAD toplantı salonunda brifing alan bakanlar daha sonra Güneysu'da incelemelerde bulundu. Ardından ise 3 kişinin enkaz altında arandığı Muradiye Beldesine gelerek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklama için kameraların karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sıkışık alan nedeniyle kadın muhabirin 'Açıklamayı belde merkezinde alma şansımız var mı?' şeklinde sorusuna "Arkadaşlar sakin olalım. Bir şey söyleyeyim. Afette bizim sorumluluğumuz kadar sizde sorumlusunuz. Sakin bir şekilde meseleleri yönetirseniz. Çünkü burada canı burnunda olan sıkıntılı insanlar var. Onlara karşı duyarlı olmalıyız" şeklinde cevap verdi.

7 saatte toplamda metrekareye 220 kilogram yağmur düştüğünü dile getiren Bakan Soylu, "Hem Rize'mize Hem Türkiye'mize geçmiş olsun diliyoruz. Meteoroloji'nin yaptığı tespitler çerçevesinde saat 15.00'dan itibaren normal yağış kendisini biraz daha yoğun bir yağışa bıraktı ve 7 saatte metrekareye 220 kilogram düşecek şekilde bir yağmur yağdı. Çayeli, Kalkandere, Güneysu ve Muradiye Beldesi'nde etkili oldu. Şuanda mahsur kalmış, ulaşamadığımız vatandaşımız bildiğimiz kadarıyla yok. Yaklaşık 53 köy yolu ve bağlantısı şuanda kapalı durumda. Tüm ekiplerimiz bu konuda çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Muradiye beldesinde enkaz altında kaldıkları değerlendirilen 3 vatandaştan 1'inin cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığını, Güneysu'da ise 1 vatandaştan halen haber alınamadığını sözlerine ekleyen Soylu "Muradiye'de 3 vatandaşımız olduğu değerlendiriliyordu, 1 vatandaşımıza ulaştık. 75 yaşında Hacere teyzemize ulaştık, Allah rahmet eylesin. 2 arkadaşımızın evin altında olduğu, evin önünde bulunan araba ile ev arasında sıkıştığını değerlendiriyor arkadaşlarımız. Arama kurtarma ekiplerimiz orada çalışıyorlar. İnşallah onlara canlı bir şekilde ulaşabilme umudumuz var. 1 vatandaşımızın da Güneysu'da kaybolduğu değerlendirmesi var. Ama bu konuda pek emin değiliz. Sabahleyin sahil güvenlik ve helikopterler de arama kurtarma çalışmasına katılacaklar. Yani 1 vatandaşımıza ulaştık, diğer 2 vatandaşımızın enkazda olduğunu değerlendiriyoruz. 1 vatandaşımızın da kayıp olduğu bilgisi var onunla birlikte arama çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Soylu, sabahın ilk saatlerinden itibaren hasar tespit çalışmalarının başlayacağını dile getirerek "Sabahtan itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak. İlk etapta Güneysu'da gece vakti 20'ye yakın esnafında hasar aldığını gördük. Diğer yerlerde hasar alan evler ve tüm bunlarla ilgili ilk etapta 5 milyonluk bir kaynak arkadaşlarımız gönderecekler. Ardından hasar tespit çalışmaları ile birlikte grup yollarda nelerimiz var, yollarda nelerimiz var, kapanan yollarımız ile ilgili de çalışmalar tespit edildikten sonrada hemen adımlar atılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile birlikte Ulaştırma bakanımız Adil bey, İçişleri Bakanı ben, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat bey, Genel Başkan Yardımcımız Hayati ağabey ve yine Gençlik ve Spor eski bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak bey, Bakan yardımcımız DSİ Genel Müdürümüz, Karayolları Genel Müdürümüz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri hep birlikte buradayız. İlk değerlendirmelerimizi AFAD'da yaptık. Şimdi sahayı da gördük. Bir değerlendirme daha yapacağız, ama arkadaşlarımız çalışmaya devam edecekler. Bizde sabahleyin gündüz gözüyle tekrar bir bakacağız, hangi tedbirleri almamız lazım, Güneysu'da alabileceğimiz 5 6 noktayı arkadaşlarımız bize sıraladılar onlar çalışıyorlar. İnşallah sağ salip kurtarmayı Allah'ım bize nasip eder. Burada derelerin taştığını yağmurun yoğun bir şekilde yağdığını biliyoruz. Bu coğrafya normal tedbirler sayesinde, özellikle Muradiye merkezde ve Güneysu'da da gördük. Hem derelerin ıslah edilmesi ve kanala alınması bu taşmaların daha büyük hasar oluşmasına engel teşkil etti. Ama elbette ki coğrafyanın biz birtakım sonuçları var. Bu apaçık ortada, onun için daha tedbirli bir şekilde bu coğrafyadaki yapılanmaları memleketimiz temel sorunu hepsine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. - RİZE

Bakan Süleyman Soylu: 7 saatte metrekareye 220 kilogram düşecek şekilde bir yağmur yağdı
Bakan Süleyman Soylu: 7 saatte metrekareye 220 kilogram düşecek şekilde bir yağmur yağdı
Bakan Süleyman Soylu: 7 saatte metrekareye 220 kilogram düşecek şekilde bir yağmur yağdı
Bakan Süleyman Soylu: 7 saatte metrekareye 220 kilogram düşecek şekilde bir yağmur yağdı

Süleyman Soylu, Güneysu, Mevla, Sel, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Süleyman Soylu: '7 saatte metrekareye 220 kilogram düşecek şekilde bir yağmur yağdı' - Son Dakika


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