Bakan Süleyman Soylu huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

Bakan Süleyman Soylu huzurevi sakinleriyle bayramlaştıİSTANBUL - Kurban Bayramı'nın birinci gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret etti.

Bakan Süleyman Soylu huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın birinci gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret etti. Soylu, huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaştı.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Soylu Bahçelievler'de bulunan Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlılarla bir araya geldi.

Soylu'ya ziyaretinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti Dış ilişkilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti. Huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaşan Soylu, vatandaşlarla fotoğraf çekindi. Süleyman Soylu daha sonra vatandaşlarla ikram edilen çay eşliğinde sohbet etti. Yaklaşık bir saatlik ziyaretin ardından Soylu Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nden ayrıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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