Bakan Süleyman Soylu: İstanbul'da 7 Terörist Sığınakta Ele Geçirildi (1)
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Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İstanbul DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da emniyetimiz, bu sabaha karşı DHKP/C Türkiye sorumlusu başta olmak üzere, biri yeşil listede, ikisi gri listede yer alan toplam 7 teröristi sığınakta ele geçirdi" dedi.
Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İstanbul DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da emniyetimiz, bu sabaha karşı DHKP/C Türkiye sorumlusu başta olmak üzere, biri yeşil listede, ikisi gri listede yer alan toplam 7 teröristi sığınakta ele geçirdi" dedi
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:47 Kaynak: DHA
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