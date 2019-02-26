Bakan Süleyman Soylu: İstanbul'da 7 Terörist Sığınakta Ele Geçirildi (1)

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İstanbul DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da emniyetimiz, bu sabaha karşı DHKP/C Türkiye sorumlusu başta olmak üzere, biri yeşil listede, ikisi gri listede yer alan toplam 7 teröristi sığınakta ele geçirdi" dedi.

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İstanbul DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da emniyetimiz, bu sabaha karşı DHKP/C Türkiye sorumlusu başta olmak üzere, biri yeşil listede, ikisi gri listede yer alan toplam 7 teröristi sığınakta ele geçirdi" dedi

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