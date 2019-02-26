Son Dakika Haberleri: Bakan Süleyman Soylu: İstanbul'da 7 Terörist Sığınakta Ele Geçirildi (1)

Bakan Süleyman Soylu: İstanbul'da 7 Terörist Sığınakta Ele Geçirildi (1)

1 saat önce

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İstanbul DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da emniyetimiz, bu sabaha karşı DHKP/C Türkiye sorumlusu başta olmak üzere, biri yeşil listede, ikisi gri listede yer alan toplam 7 teröristi sığınakta ele geçirdi" dedi.

Bakan Süleyman Soylu: İstanbul'da 7 Terörist Sığınakta Ele Geçirildi (1), System.String[]
Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İstanbul DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da emniyetimiz, bu sabaha karşı DHKP/C Türkiye sorumlusu başta olmak üzere, biri yeşil listede, ikisi gri listede yer alan toplam 7 teröristi sığınakta ele geçirdi" dedi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:47 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Süleyman Soylu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Şişli'de Greve Giden Temizlik İşçilerine Çağrı Köprü ve Otoyollar Para Bastı

Sebze ve Meyveden Sonra Elma, Nohut, Mercimek ve Pirinç de Tanzimle Satılacak Basit Cinsel SaldırıÜmit Karan Hakkında Zorla Getirilme Kararı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 12:09:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Süleyman Soylu: İstanbul'da 7 Terörist Sığınakta Ele Geçirildi (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]