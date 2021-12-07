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Bakan Süleyman Soylu'nun öldürüldüğünü açıkladığı teröristin kaldığı ev görüntülendi - Son Dakika

Bakan Süleyman Soylu'nun öldürüldüğünü açıkladığı teröristin kaldığı ev görüntülendi

07.12.2021 16:35

İçişleri Bakanı Soylu'nun operasyon ile ölü olarak ele geçirildiğini açıkladığı PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç'un kaldığı ev görüntülendi. Virane ve terk edilmiş haldeki evin dışında HDP yazısı, içerisinde ise sadece yaşam malzemelerinin bulunması dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç'un Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat, Havacılık ve Polis Özel Harekat ekiplerinin ortak operasyonu ile ele geçirildiğini duyurmuştu.

Bakan Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi

KALDIĞI EV GÖRÜNTÜLENDİ

Şanlıurfa'da Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığının koordinesinde Bozova'ya bağlı Hacılar kırsal Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan teröristin kaldığı ev görüntülendi.

Bakan Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi

EVİN DIŞ DUVARINDAKİ "HDP" YAZISI DİKKAT ÇEKTİ

Terk edilmiş ve virane haldeki evde kıstırılan ve kolluk kuvvetlerine karşılık verince öldürülen teröristin kaldığı evin içerisinde ve dışında ilginç detaylar göze çarptı. Evin dış duvarında büyük harflerle HDP yazdığı, eşya bulunmadığı görülen evin içerisinde sadece çay, şeker, battaniye gibi yaşam malzemelerinin yanı sıra teröristlerin posterleri, kitap ve bazı dijital meteryallerin yer alması dikkat çekti.

Bakan Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi

MAHALLE HALKI TANIMIYOR

Öldürülen teröristin yaşadığı mahalle ile hiç bir bağlantısının bulunmadığı ve mahalledeki kimsenin şahsı tanımadığı belirtilirken, evin asıl sahibinin ise yıllar önce öldüğü öğrenildi.

Bakan Süleyman Soylu'nun öldürüldüğünü açıkladığı teröristin kaldığı ev görüntülendi

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Ferhat Tunç, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Süleyman Soylu'nun öldürüldüğünü açıkladığı teröristin kaldığı ev görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Süleyman Soylu'nun öldürüldüğünü açıkladığı teröristin kaldığı ev görüntülendi - Son Dakika
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