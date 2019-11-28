Bakan Süleyman Soylu: "Önümüzdeki hafta 11 Fransız DEAŞ'lıyı ülkelerine gönderiyoruz"

"Türkiye ayakları üzerinde duran bir anlayış ortaya koymuştur"

" PKK, PYD ve DEAŞ sadece bizim değil, Avrupa ve Amerika'nın da sorunu"

"Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat Tanıttım Günlerinde yaptığı konuşmada, DEAŞ'lıları ülkelerine göndermeye devam ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki hafta 11 tane Fransız'ı da gönderiyoruz. Yani sorunu sadece Türkiye ve bu coğrafyaya yıkıp ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını önlemeye çalışanlara yönelik, Türkiye ayakları üzerinde duran bir anlayış ortaya koymuştur" dedi.

Yeni Kapı Etkinlik Alanı'nda 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan Tokat Tanıtım Günlerinin açılışı, akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapıldı. Yöresel ürünlerin tanıtıldığı etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Konuşmalarının ardından İçişleri Bakanı ve Tokat Valisi, Milletvekilleri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşları başkanı açılış kurdelesini kesti.



"PKK, PYD ve DEAŞ sadece bizim değil, Avrupa ve Amerika'nın da sorunu"

Açılış programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Allah'ımıza hamdolsun ilk kez sorunları bize yıkanların alanlarına aynı sorunları itmeye başladık. Yıllarca bizi bölmek ve parçalamak isteyenlere, yıllarca aramızda sorun oluşturmak isteyenler, yıllarca bizi inancımıza kimliğimize, mezhebimize göre oturduğumuz yere göre tasvip etmeye çalışanlara karşı ilk kez sorunları onların alanlarına yıkıyoruz. PYD, PKK sorunu sadece bizim değil, Avrupa ve Amerika'nın da sorunu. DEAŞ sorunu sadece bizim değil, onu bize ihraç edenler ve onu ülkemize mal etmeye çalışanların sorunudur" dedi.



"Önümüzdeki hafta 11 tane Fransız'ı da gönderiyoruz"

DEAŞ'lıların ülkelerine gönderilmesiyle ilgili konuşan Bakan Soylu, "DEAŞ'lılar, Resulayn'dan, Tel Abyad'tan, Fırat Kalkanı harekat bölgesinden gidecekler, biz almayız. Bu hafta İrlandalısını, Hollandalısını, Belçikalısını, ta Avusturalyalısını da gönderiyoruz. Önümüzdeki hafta 11 tane Fransız'ı da gönderiyoruz. Yani sorunu sadece Türkiye ve bu coğrafyaya yıkıp ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını önlemeye çalışanlara yönelik, Türkiye ayakları üzerinde duran bir anlayış ortaya koymuştur" diye konuştu.



"İlk kez bize parmak sallayanlar karşıya, hep birlikte ayaklarında üzerinde duran

bir fırsat ortaya koymaya çalışıyoruz"

Coğrafyamızda koridor kurulmaya çalışıldığını söyleyerek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu, "Etrafımızda coğrafyada bir koridor oluşturulmaya çalışıldı, biz buna müsaade etseydik. Bu 15'lilere ne derdik. Güzel cumhuriyetimiz kurup emanet edenler öteki dünyada karşılayınca siz ne yaptınız, bağımsızlık, bayrak, özgürlüğü, hürriyeti, namus, ezanı teslim ettik, böyle mi muhafaza ettiniz? diye sorarlar bize. Amerika gelecek etrafımızdaki coğrafyada yarına ait bu ülkenin huzurun bu ülkenin birliğini ve beraberliğinin batıyla beraber tehlikeye atacak oyun kuracak bizde bakacak mıyız? Bu makamlar gelip geçicidir. Milletvekillerimizde, bakanlarımızda. Dünde bakanlar ve milletvekillerimiz vardı yarında olacak. Ama tarihin en önemli bir dönemlerinden bir tanesinden geçiyoruz. İlk kez böyle bir fırsat yakaladık. İlk kez bize parmak sallayanlar karşıya, hep birlikte üreteniyle, öğrencesiyle, öğretim üyesiyle, ev hanımıyla, çalışanıyla, milletvekiliyle, kendi ayaklarında üzerinde duran bir fırsat ortaya koymaya çalışıyoruz. İlk kez coğrafyaya bir şey anlatmaya çalışıyoruz. İlk kez ayaklarımızın üzerinde durarak, belki bizi başka taraftan tehdit edenlere karşı, hayır o kadar değil bir anlayış ortaya koyulmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



"Milletin inadıyla, beraberliğiyle, birliğiyle Doğu ve Güneydoğu'nun makus tarihini

yendik"

"Büyüklerimiz Doğu ve Güneydoğunun makus tarihi yenilmez dediler" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu, "Büyüklerimiz aslında haklıydılar, yol yok, öğretmen yok, doktor yok, havalimanı yok, üniversite yok. Bugün yendik. Şu millet inadıyla, beraberliğiyle, birliğiyle yendik. Bugün her şey var. Bizim aslında enerjimizi tüketmeye çalışıyorlar. Şimdi bir iddiamız daha var. Büyük ve güçlü bir milletiz. Suriye'nin karşı karşıya kaldığı durumun müsebbibi biz değiliz. Fas, Yemen, Sudan, Lübnan'ın sebebi biz değiliz. Şimdi bir şey daha hep birlikte yapmak zorundayız. Farklı düşünebiliriz, farklı siyasi düşüncelere sahip olabiliriz, eleştirebiliriz, ama bu coğrafyayı huzura kavuşturmadan, Suriye'yi, Irak'ı, bütün saydığımı ülkeleri ta ki 2002'de işgal ettiği Afganistan'ı karıştıran, Amerika ve batının karıştırmasını elimizin tersiyle iterek huzura getiremezsek, huzursuzluğu yine coğrafyamıza itmeye çalışılar. Allah'a şükürler olsun, bugün Doğunun ve güneydoğunun makus tarihini bu millet sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde yenmiştir. Bir hamle daha ortaya koymak zorundayız. Makus tarihin yenmek, üretmek, güçlü olmak zorundayız. Onun için, yarının Türkiye'sine geleceğine güçlü nesiller yetiştirmeliyiz. Onun için dünyaya doğru söylemekten kaçınmamalıyız. Bize sürekli kızıyorlar, bunca insan niye Türkiye'ye geliyor. Hangi biriniz komşunuzu aç ve açıkta bıraktınız. Komşunuzun bir sıkıntısı olsa sırtınızı mı döndünüz. Hiçbirimizi sırtımızı komşumuza dönmedik. 400 yıl boyunca yanı sancak altında bir millet olarak birlikte yaşadık. Kimse kusura bakmasın, bu dünyanın öteki dünyasına inanıyoruz" şeklinde konuştu.



"Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm"

İzmir'de bir alevinin evine yazı yazan kişi hakkında bir konuşma yapan Bakan Soylu, "Dün densizin birisi bir alevi kardeşimizin evine çarpı atmış. Hançerim yırtınırcasına söylüyorum. Ağzım dolu dolu söylüyorum ve bütün benliğimle söylüyorum. Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm. Bu kadar açık ve net. Kendime atılmış olarak kabul ediyorum. Bu milleti bu meselelerin içerisine çekmeye çalışanlara vereceğimiz en büyük cevap, gelişmek, büyümek, zenginleşmek, değerlerimizle, inancımızla, beraberliğimizle Tokat gibi olabilmektir" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından İçişleri Bakanı ve Tokat Valisi, Milletvekilleri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşları başkanı açılış kurdelesini kesti.