Bakan Süleyman Soylu: "Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi"
2 saat önce
Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen 3 kişinin ölümü, 7 kişinin kaybolması, 4 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan selin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:29 Kaynak: İHA
'un Araklı
ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen 3 kişinin ölümü, 7 kişinin kaybolması, 4 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan selin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.
Çamlıktepe'de bir açıklama yapan Bakan Süleyman Soylu, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve 6 kişinin arama çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi. - TRABZON
Günün ilk ışıklarıyla Araklı'daki selin bilançosu ortaya çıktı
Son dakika! Araklı'daki sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
BM Kaşıkçı raporunu açıkladı: Kaşıkçı'nın yargısız infazından Suudiler sorumlu
Berkin Elvan davasında yeni bilirkişi raporu alınacak