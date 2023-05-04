Bakan Süleyman Soylu'ya canlı yayında "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir" sözleri soruldu: Neresi yanlış bunun? - Son Dakika
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Bakan Süleyman Soylu'ya canlı yayında "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir" sözleri soruldu: Neresi yanlış bunun?

04.05.2023 15:50

İçişleri Bakanı ve AK Parti milletvekili adayı Süleyman Soylu'ya katıldığı canlı yayında geçtiğimiz günlerde yaptığı "14 Mayıs da siyasi darbe girişimidir" sözleri soruldu. Soylu, "Neresi yanlış bunun? Darbeyle yapamadıklarını seçimle yapmak istiyorlar. Biden bir konuşmasında diyor ki, 'Bundan önce yaptıklarımızı beceremedik' diyor. Bunu bir gazeteci söylemiyor, Amerikan başkanı söylüyor. Darbeyle değil de seçimle diyor" diye konuştu.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde,"15 Temmuz'da büyük bir deneme yaptılar. 15 Temmuz halk sokaklara döküldü. 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. Şimdi burada söylüyorum. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimidir bu kadar açık ve net. 14 Mayıs 2023 Batı'nın siyasi darbe girişimidir" ifadelerini kullanıştı. Bu sözler muhalefetin tepkisini çekti.

"NERESİ YANLIŞ BUNUN"

Bakan Soylu'ya katıldığı Habertürk canlı yayınında, "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir" sözleri soruldu. Soylu ise "Neresi yanlış bunun? Darbeyle yapamadıklarını seçimle yapmak istiyorlar. Erdoğan ABD'nin kurduğu sistemi tasfiye etti" dedi.

"BUNU BİR AMERİKAN BAŞKANI SÖYLÜYOR"

ABD Başkanı Biden'ı işaret eden Soylu, "Biden bu konuşmasında diyor ki, 'bundan önce yaptıklarımızı beceremedik' diyor. 'Şimdi biz bu işi Türkiye'deki tüm muhalifleri bir araya getirerek 2023 seçiminde bunu sağlamalıyız' diyor. Bunu bir gazeteci söylemiyor, Amerikan başkanı söylüyor. Darbeyle değil de seçimle diyor"

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Son Dakika Güncel Bakan Süleyman Soylu'ya canlı yayında '14 Mayıs siyasi darbe girişimidir' sözleri soruldu: Neresi yanlış bunun? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Süleyman Soylu'ya canlı yayında "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir" sözleri soruldu: Neresi yanlış bunun? - Son Dakika
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