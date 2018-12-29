Son Dakika Haberleri: Bakan Talimat Verdi Çalışmalar Hızla Sürüyor

Bakan Talimat Verdi Çalışmalar Hızla Sürüyor

2 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 3 Kasım 2018 tarihinde Tekirdağ'a gerçekleştirdiği ziyaret ile müjdelediği Eski Çorlu Devlet Hastanesi'nin Millet Bahçesine Dönüştürülmesi projesi kapsamında kullanılmayan ve atıl vaziyette duran eski binanın yıkım çalışmalarının ardından Millet...

Bakan Talimat Verdi Çalışmalar Hızla Sürüyor, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 3 Kasım 2018 tarihinde Tekirdağ'a gerçekleştirdiği ziyaret ile müjdelediği Eski Çorlu Devlet Hastanesi'nin Millet Bahçesine Dönüştürülmesi projesi kapsamında kullanılmayan ve atıl vaziyette duran eski binanın yıkım çalışmalarının ardından Millet Bahçesi yapım işine başlanarak Çorlu halkının kullanımına kazandırılacak.

Yıkım öncesi geri kazanılabilecek her türlü malzemenin sökümü yapılarak değerlendirilen Eski Çorlu Devlet Hastanesi'nde, yıkıntı sonucu oluşan inşaat atıkları yol altyapı çalışmalarında, inşaat demirleri ise geri dönüşüme gönderilerek yerinde çevreci bir yıkım gerçekleştirildi.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Müdür Yardımcısı Yalçın Karaca ve Çorlu Milli Emlak Müdür v. Filiz Çotuk tarafından Çorlu Millet Bahçesine dönüştürülecek olan alanda inceleme yapılarak bilgi alındı.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) tarafından yürütülen yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından, TOKİ tarafından Projelendirilmesi tamamlanarak Millet Bahçesi yapım işine başlanarak Çorlu halkının kullanımına kazandırılacak. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:02 Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Millet Bahçeleri, Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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