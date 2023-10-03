Bakan Tekin'den mülakat tartışmalarına son nokta: İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım - Son Dakika

Bakan Tekin'den mülakat tartışmalarına son nokta: İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım

Son Güncelleme: 03.10.2023 09:43

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarında mülakat uygulamasına yönelik tartışmalara ilişkin konuştu. Tekin, ''İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesinde kamuya işe alımların sınav başarısına göre yapılacağını ve mülakatların kaldırılacağı vaadinde bulunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mülakatların devam edeceğini söylemesi tartışma yaratmıştı. Bu duruma bir son veren Tekin,"İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım." dedi.

"BUNDAN DAHA DOĞAL BİR ŞEY YOK"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakat tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. NTV'nin sorularını yanıtlayan Tekin, "Siz nasıl çocuğunuzu bir okula yazdırırken öğretmeni görüyorsanız ben de size mahcup olmamak için istihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım. Bundan daha doğal bir şey yok ve ben size açık çek veriyorum. Objektiflik için adillik için ne gerekiyorsa bu tedbirleri alalım diyorum." ifadelerini kullandı.

"NEDEN KUL HAKKI YİYELİM?"

Bakan Tekin, mülakat sisteminin değişeceğini de belirterek şunları söyledi: "Aday kimin huzurunda mülakata gireceğini bilmiyor. Jüri üyeleri kimin mülakata gireceğini bilmiyor. Aday cevaplarını sınavın son 5 dakikası kağıda yazıp "Şunları söyledim" diye altına imza atıyor ve kamera kaydı alacağız. Hatta bunun dışında öneriniz varsa objektif olduğuna, adil olduğuna inanıyorsanız getirin onu da uygulayalım. Buna neden itiraz ediyor insanlar anlamıyorum. Neden kul hakkı yiyeyim. Tanımadığım birisi için neden beddua alayım."

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Son Dakika Eğitim Bakan Tekin'den mülakat tartışmalarına son nokta: İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Tekin'den mülakat tartışmalarına son nokta: İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım - Son Dakika
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