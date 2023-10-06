Bakan Tunç: Son anayasa yamalı bohçaya döndü, ilk 4 madde dışındakiler konuşulabilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda yeni anayasa hakkında açıklamalarda bulundu. İlk 4 maddenin asla tartışmaya açılmayacağını ifade eden Bakan Tunç, bunun dışındaki maddelerin konuşulabileceğini ifade etti.

"SON ANAYASA YAMALI BOHÇAYA DÖNDÜ"

Mevcut anayasayı yamalı bohçaya benzeten Bakan Tunç, "Demokratik olmayan anayasalar ile bugünlere geldik. Son anayasa yamalı bohçaya döndü. Darbecilerin, seçilmeyen kişilerin yaptığı bir anayasa ile yönetiliyoruz. İkinci yüzyıla başlarken demokratik bir anayasayı TBMM başkanımız siyasi partiler ile de görüşmeye başladı. Yeni anayasanın tüm sivil toplum kuruluşlarının taleplerini yansıtması gerekir. Özgürlükleri öne alan devletin görevlerini ele alan metni hazırlamak inşallah bize nasip olur. Hem iç tüzük değişikliği düşünülebilir hem de siyasi partilerin görüşü alınarak yeni anayasa için usul belirlenebilir. Bu noktada parlamentodaki partilerin görüşleri önemli. Partilerimizin sorumlu davranacaklarına inanıyorum" dedi.

"İLK DÖRT MADDEYİ TARTIŞMAYA AÇMAYIZ"

Açıklamasının devamında ilk dört maddeyi asla tartışmaya açmayacaklarını vurgulayan Bakan Tunç, "Değişmez maddelerin dışındakiler konuşulabilir" ifadelerini kullandı.

"50+1 SİSTEMİ DEĞİŞMEYECEK"

Bakan Tunç, 50+1 uygulamasının değişip değişmeyeceğine yönelik soruya ise, "Bu konuda tartışma söz konusu değil." yanıtını verdi. Adalet Bakanı, aksayan yönlerini gördüklerini, yeni anayasa çalışmalarında bu noktaların konuşulabileceğini söyledi.

CAN ATALAY KARARI

Bakan Tunç, Yargıtay'ın Gezi davasındaki kararı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi gündeme gelen Can Atalay hakkında da konuştu. Tunç, "Anayasa Mahkemesi 12 Ekim'de karar verecek. Vereceği karar kesin olur. Uyulması gerekir. Yanlış olursa eleştirmek herkesin doğal hakkı" diye konuştu.

AİHM KARARLARI

Bakan Tunç, konuşmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) karşı olmadıklarını söyledi. Tunç, "Ancak çifte standarda karşıyız." dedi. Türkiye'nin AİHM kararlarını uygulama oranının yüzde 90'a ulaştığını söyleyen Bakan Tunç, diğer ülkelerde bu ortalamanın yüzde 79 olduğuna dikkat çekti.

"Öncelikli talebimiz, Türkiye'ye çifte standart uygulanmasın. Özellikle bazı kararlar bakımından AİHM'in doğru olmayan kararlar verdiğini görüyoruz." diyen Bakan Tunç; AİHM'in Türkiye ile ilgili kararlarında yerleşik içtihatlardan ayrılarak çifte standartta bulunduğunu söyledi.