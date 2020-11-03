Son dakika! Sierra Leoneli Bakan Tunis'ten ASO Başkanı Özdebir'e ziyaret

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye ile Sierra Leone Cumhuriyeti arasındaki ticaret hacminin düşüklüğüne dikkati çekerek ticaret hacminin artacağına inandığını belirtti.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis, Özdebir'i makamında ziyaret etti.

Özdebir, taraflar arasındaki ticaret hacminin çok düşük olduğunu belirterek, "Sierra Leone, son 3 yılda ihracatını büyük oranda artırmış durumda. Fakat bu ihracattaki artış ülkemiz ticaretiyle orantılı değil. Sierra Leone Ankara Büyükelçiliğinin açılmasıyla iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının ve ticaret hacminin artacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ASO'nun 8 bini aşkın üyesi olduğuna işaret eden Özdebir, şunları kaydetti:

"Ankara, potansiyeli çok yüksek, üretim kabiliyeti olan teknolojinin yoğunlaştığı, katma değerli ürünlerin üretildiği ve ihraç edildiği önemli bir cazibe merkezi. Ankaralı firmalar, Sierra Leone'nin altyapısından enerji yatırımlarına kadar birçok sektörü sıfırdan en iyi şekle getirecek kabiliyetlere sahip. Biz Ankara Sanayi Odası olarak Sierra Leone'nin kalkınması için her türlü iş birliğine hazırız."

Ziyarette, Sierra Leone Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Mohamed Hasan Kaisamba, ASO Başkan Yardımcıları Seyit Ardıç ve Mete Çağlayan ile Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bayraktar da hazır bulundu.