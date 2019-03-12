Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "13 İstasyondan 16 Metro ve Tramvay Hattına Bağlantı Sağlanacak"

Bakan Turhan: "13 İstasyondan 16 Metro ve Tramvay Hattına Bağlantı Sağlanacak"

1 saat önce

- Alandan görüntüler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan., Kartal Meydanı'nda düzenlenen Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreninde konuştu.

- Alandan görüntüler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan., Kartal Meydanı'nda düzenlenen Gebze- Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreninde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:41 Kaynak: AA

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