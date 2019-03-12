Bakan Turhan: "13 İstasyondan 16 Metro ve Tramvay Hattına Bağlantı Sağlanacak"
1 saat önce
- Alandan görüntüler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan., Kartal Meydanı'nda düzenlenen Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreninde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:41 Kaynak: AA
Merakla Beklenen Gebze-Halkalı Banliyö Hattı Açıldı
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