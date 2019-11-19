Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan, 20 özel gereksinimli bireyi YHT ile Eskişehir'e uğurladı
Son Dakika Güncel Bakan Turhan, 20 özel gereksinimli bireyi YHT ile Eskişehir'e uğurladı - Son Dakika

Bakan Turhan, 20 özel gereksinimli bireyi YHT ile Eskişehir'e uğurladı

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, engellilerin ulaşım hizmetlerinden daha kolay ve rahat yararlanabilmesi için altyapı iyileştirme çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Amacımız insanımıza, toplumumuzun her kesimine hizmet etmek.

Bakan Turhan, 20 özel gereksinimli bireyi YHT ile Eskişehir'e uğurladı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, engellilerin ulaşım hizmetlerinden daha kolay ve rahat yararlanabilmesi için altyapı iyileştirme çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Amacımız insanımıza, toplumumuzun her kesimine hizmet etmek." dedi.

Bakan Turhan, "engelsiz ulaşım, engelsiz turizm, engelsiz yaşam" hedefi kapsamında gerçekleştirilen "Çocuklarımızı Dinleyelim, Hayatlarını Değiştirelim Projesi"nin ikinci adımında, 20 özel gereksinimli bireyin yüksek hızlı tren (YHT) ile Ankara'dan Eskişehir'e uğurlanması törenine katıldı.

Turhan, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki ulaşım ve iletişim hizmetleri altyapısının toplumun tüm kesimlerinin faydalanacağı şekilde tesis edilmesinin önemli olduğuna işaret ederek, "Bu manada engelli vatandaşların sosyal hayata katılımı, onların da seyahat etme özgürlüğünü tatmaları için yapılan bu proje çok anlamlı." diye konuştu.

YHT ile Ankara'dan Eskişehir'e gidecek engelli çocuklara bu fırsatı tanıdıkları için çok mutlu olduklarını ancak çocukların yüzlerindeki mutluluğu görmenin kendilerini daha da mutlu ettiğini vurgulayan Turhan, bu programın bir başlangıç olduğunu söyledi.

YHT'den sonra uçakla yolculuk sözü

Turhan, herkesin birer engelli adayı olduğunu, hayatın insanın karşısına ne zaman, nasıl bir sürpriz çıkaracağının belli olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hava, kara ve demir yollarında engellilerin ulaşımının daha rahat ve kolay sağlanması için geliştirdiğimiz projelerle altyapı iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Amacımız insanımıza, toplumumuzun her kesimine hizmet etmek. İnsanlar engelli doğabilir, sonradan engelli olabilir. Toplumun her kesiminin, sosyal ve ekonomik yaşantıya katkı sağlaması ve yaşamın içinde olması için bu hizmeti yapmaya gayret ediyoruz. Sizler de bunların uygulanmasıyla ilgili destekler veriyorsunuz. Projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

Çocukların Eskişehir'de havalimanını gezeceklerini, ata bineceğini, güzel hatıralar bırakacakları bilgisini veren Turhan, bir dahaki gezinin uçakla yapılacağı sözünü verdi.

Bakan Turhan, konuşmasının ardından, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve beraberindekilerle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel gereksinimli 20 bireyi Eskişehir'e uğurladı.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu: Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak
Trafik Kanunu değişiyor: Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri İçişleri Bakanlığına geçecek Bakan Varank'tan KOBİ'lere faiz indirimi müjdesi: 175 baz puan düşürüldü Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 16:39:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan, 20 özel gereksinimli bireyi YHT ile Eskişehir'e uğurladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]