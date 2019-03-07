Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan 2020'de 5g Hizmetini Ülkemizin Önemli Merkezlerinde Hizmete Sunacağız

Bakan Turhan 2020'de 5g Hizmetini Ülkemizin Önemli Merkezlerinde Hizmete Sunacağız

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ülkemizde şuan 4.5G altyapısı bulunduğunu belirterek, 2020 yılında 5G hizmetini inşallah ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız. dedi.

Bakan Turhan 2020'de 5g Hizmetini Ülkemizin Önemli Merkezlerinde Hizmete Sunacağız, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ülkemizde şuan 4.5G altyapısı bulunduğunu belirterek, 2020 yılında 5G hizmetini inşallah ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız. dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bolu'da yapımı devam eden Güney Çevre yolunun şantiyesini ziyaret etti. Bakan Turhan burada çalışmalar hakkında bilgi aldı. Açıklamalardan bulunan Bakan Turhan, Bolu'da Eşref Bitlis Kışlası'nın da sivil havacılığa açılacağını belirterek, Bolu ilimizin turizm potansiyelinin yüksek olması nedeniyle, Eşref Bitlis Kışlası içerisindeki havaalanını sivil uçuşlara açmak maksadıyla, Sivil Havacılık ve Devlet Hava Meydanları işletmesindeki teknik ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Burada bir takım iyileştirme çalışmaları yaparak, gerekli idari ve teknik çalışmaların tamamlanmasından sonra da bu bölgeyi sivil uçuşlara açmayı planlamaktayız. dedi.

2020 YILINDA 5G HİZMETİ

Fiber optik altyapısını geliştireceklerini söyleyen Bakan Turhan, Tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek fiber optik altyapısını geliştireceğiz. Ülkemizde şuanda 4.5 G hizmet seviyesinde bir altyapımız var. 74 milyon adet abonemiz 4.5G hizmetinden faydalanıyor. Ama biz bununla da yeterli kalmayacağız. Önümüzdeki süreçte, 2020 yılında 5G hizmetini inşallah Bolu'da ve ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız. diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:48 Kaynak: DHA

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Bakan Turhan: 2020 Yılında 5G'yi Hizmete Sunacağız Bakan Turhan: 2020'de 5g'yi Ülkemizin Önemli Merkezlerinde Hizmete Sunacağız

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