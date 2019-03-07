Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: 2020'de 5g'yi Ülkemizin Önemli Merkezlerinde Hizmete Sunacağız (3)

Bakan Turhan: 2020'de 5g'yi Ülkemizin Önemli Merkezlerinde Hizmete Sunacağız (3)

41 dakika önce

KANDİL SİMİDİ DAĞITTI, GENÇLERİ SİGARA İÇMEMELERİ KONUSUNDA UYARDIUlaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Düzce Cedidiye Camii'nde düzenlenen Regaip Kandili programına katıldı.

Bakan Turhan: 2020'de 5g'yi Ülkemizin Önemli Merkezlerinde Hizmete Sunacağız (3), System.String[]
KANDİL SİMİDİ DAĞITTI, GENÇLERİ SİGARA İÇMEMELERİ KONUSUNDA UYARDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Düzce Cedidiye Camii'nde düzenlenen Regaip Kandili programına katıldı. Cami çıkışında vatandaşların Regaip Kandili'ni kutlayan Turhan, gittiği bir masada sigara içen gençleri görünce önce sigara içmemeleri konusunda uyardı, ardından masalarında bulunan sigara paketini alarak cebine koydu. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Turhan, kandil simidi dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:39 Kaynak: DHA

Düzce, Mehmet Cahit Turhan, Regaib Kandili, Güncel
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Bakan Turhan: 2020'de 5g'yi Ülkemizin Önemli Merkezlerinde Hizmete Sunacağız Erdoğan'ın "HDP'lilere Terörist Demedim" Sözlerine Temelli'den Yanıt: Kaydı Var

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