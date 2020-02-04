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Bakan Turhan: "5G'ye 4.5G'deki yerlilik oranıyla geçmeyi hedefliyoruz."
6 saat önce
Bakan Turhan: "5G'ye 4.5G'deki yerlilik oranıyla geçmeyi hedefliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
Bakan Turhan: "5G'ye 4.5G'deki yerlilik oranıyla geçmeyi hedefliyoruz." - ANKARA
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