Bakan Turhan: "5G'yi bu yıl İstanbul Havalimanı'nda uygulamayı düşünüyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Turhan: '5G'yi bu yıl İstanbul Havalimanı'nda uygulamayı düşünüyoruz' - Son Dakika

Bakan Turhan: "5G'yi bu yıl İstanbul Havalimanı'nda uygulamayı düşünüyoruz"

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "5G'yi bu yıl İstanbul Havalimanı'nda uygulamayı düşünüyoruz" dedi.

Bakan Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "5G'yi bu yıl İstanbul Havalimanı'nda uygulamayı düşünüyoruz" dedi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, katıldığı AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Turhan, Tahran-İstanbul seferini yapan uçağın Ankara'ya inmesine ilişkin soruya, "Bunların hepsi sağlık önlemleri. Ülkemiz insanını korona virüsünden korumak amacıyla alınmış bir önlem" yanıtını verdi.


5G teknolojisinde alt yapı çalışmalarına yönelik soru üzerine Bakan Turhan, "5G'yi bu yıl İstanbul Havalimanı'nda uygulamayı düşünüyoruz. Amaç diğer sektörlerin de internet altyapısını kullanarak daha ekonomik üretim, teknoloji, tekniği kullanarak imalat yapmak ve rekabet gücünü arttırmak. 5G, nesnelerin internetine altyapı oluşturacak bir geniş bant internet. Şimdi bugün 5G'ye geçtik dersek, bu kullanılan önümüzdeki cihazların tamamen değişmesi anlamına gelecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mehmet Cahit Turhan, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
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