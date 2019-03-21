Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

Bakan Turhan, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

55 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Bakan Turhan, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Turhan, yarın saat 09.30'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Turhan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:36 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Mehmet Cahit Turhan, Güncel
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