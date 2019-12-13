Bakan Turhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Turhan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Bakan Turhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Turhan, AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları incelemesinin ardından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Oylamada birbirinden değerli karelerin yer aldığını belirten Turhan, "haber" kategorisinde karla mücadele çalışmalarını anlatan, Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafına oy verdi.

Ulaşımın aksamadan sağlanması, evine, işine gitmek için yollarda bulunan insanların mağdur olmaması, hayatın kesintiye uğramaması için doğayla verilen mücadelenin anlatıldığı fotoğrafı tercih ettiğini anlatan Turhan, "Kar, kış demeden insanoğlunun elindeki makina gücüyle yaşantısına yaptığı katkının fotoğrafı. 2 bin 900 kotlarında metrelerce karı, yoldan sıyırıp atmak için Karayolları çalışanlarının verdiği mücadele anlatılıyor." diye konuştu.

"Yaşam" kategorisinde İstanbul Çamlıca Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programın yer aldığı Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği "Çamlıca'da kandil akşamı" fotoğrafına oy veren Turhan, fotoğrafın İstanbul'u çok güzel bir kareye sığdırdığını ifade etti.

Turhan, İstanbul Boğazı'nı, Çamlıca'yı, köprüyü, Haliç'in girişini, tarihi yarımada ile yeni caminin, kente ne kadar yakıştığını gösteren fotoğrafta, bunların ne kadar uyumlu olduğunun gösterildiğini söyledi.

"Köprüler bizi cezbediyor"

"Spor" kategorisinde İsa Terli'in "Kıtaları buluşturan maraton" fotoğrafına oy veren Turhan, köprülerin kendisini cezbettiğini anlattı.

Söz konusu fotoğrafın uluslararası spor müsabakasında çekildiğini ifade eden Turhan, "Fotoğraf, Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtılmasında çok önemli bir aktivite olan Avrasya Maratonu'nun köprü üzerinden aktarılmasının yanı sıra hem İstanbul Boğazı'nın hem de boğazdan geçen trafiğin kent için ne kadar etkili, riskli olduğunu gösteriyor. Dünyanın en büyük deniz araçları, tankenleri, konteyner gemileri mecburen bu boğazı kullanıyor. Bunların her bir geçişi, boğazın sahildeki doğal ve tarihi değerler için risk oluşturuyor. Çünkü İstanbul Boğazı, dünyanın en riskli ve tehlikeli su yollarından birisi. 19 tane keskin virajı var. Kaptanlar, 'İstanbul Boğazı'nı geçmek, okyanusu geçmekten daha zor' derler. Onun için burada hem güzel bir spor aktivitesini hem de boğazın yaşadığı riskleri de ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Turhan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Boğazı, Anadolu Ajansı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:03 Kaynak: AA
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