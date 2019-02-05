Bakan Turhan: "Ab ile Ulaştırma Sektöründe de Teknik İş Birliğimizi Geliştirmeye Büyük Önem...
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- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması Basın toplantısı BRÜKSEL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:00 Kaynak: AA
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