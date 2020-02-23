Bakan Turhan, AK Parti Eceabat 7. İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bugün kural koyan, sahada ayak izi olan, sahada çok görülen bir Türkiye var. Kendi güvenliği için, kendi istikbali ve istiklali için tehditlere yurt içinde ve dışında müdahale edebilen güçlü bir Türkiye var, daha da güçlenecek." dedi.

Turhan, Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen AK Parti Eceabat 7. İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Çanakkale'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset sahnesine girmesinden itibaren Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını belirten Turhan, "Hizmet siyaseti, vatandaşın beklentisi, ülkenin geleceği, büyümesi, gelişmesi ve dünyada lider bir ülke olması için azim ve gayretle çalışan bir lider ve onun ekibi bunu başardı." diye konuştu.

Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla tanışmasının üzerinden 18 yıl geçtiğine işaret eden Bakan Turhan, "Türkiye'nin nereden nereye geldiğini hepimiz müşahede ediyoruz. Milletimizin beklentilerini, ülkemizin gelişmesi, kalkınması için yapılacak tüm hizmetleri bir plan program dahilinde yaptık, yapıyoruz ve yapacağız inşallah. Yollar yapılır, dağlar delinir, vadiler aşılır, geçilir. Önemli olan gönüllere giden yolları yapmaktır. Kalplere giden yolları yapmaktır. Her birinizin birbiriyle kalpleri arasındaki sevgi bağlarını, gönül köprülerini kurmaktır. İşte bu kongrelerin amacı da budur." değerlendirmesinde bulundu.

"Demokrasinin olmazsa olmazı kongrelerdir"

Bakan Mehmet Cahit Turhan, partilerinin kongrelere büyük önem verdiğini ifade etti.

"Demokrasinin olmazsa olmazı kongrelerdir, ortak akıldır." diyen Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkesin fikri alınır, dinlenir, çok seslilikle ancak ancak tek başlılıkla bu işler yürür. Yoksa kaos olur. Bu, bir bayrak yarışıdır. Bu dava, bunun siyasi hareketi kurulduğu günden bu yana birçok milletvekili, ilçe başkanları, teşkilatlarda aktif görev alanlar gelmiş, geçmişlerdir. Bunlar normaldir. Amacımız tabii ki ülkemize, milletimize, davamıza, kültürümüze, medeniyetimize hizmet etmektir çünkü 100 yıl önce burada bu millet çok büyük bir mücadele verdi.

Bunu hepimiz biliyoruz, unutmadık."

"Artık güçlü bir Türkiye var"

Turhan, Türkiye'nin artık güçlü bir ülke olarak sahneye çıktığını vurguladı.

Türkiye'nin her geçen gün gelişerek güçlenen bir ülke olmaya devam ettiğini belirten Bakan Turhan, şunları dile getirdi:

"Bugün kural koyan, sahada ayak izi olan, sahada çok görülen bir Türkiye var. Kendi güvenliği için, kendi istikbali ve istiklali için tehditlere yurt içinde ve dışında müdahale edebilen güçlü bir Türkiye var, daha da güçlenecek. Dünyayı yeniden şekillendirmek isteyenlerin masasında ağırlıklı olarak oturan bir Türkiye var. Geçmişte başbakanlarımız, devlet adamlarımız, uluslararası bir toplantıya gittiğinde kenarda köşede kalıp aldıkları talimatı uygulamak zorunda kalıyorlardı ama bugün öyle bir Türkiye yok. Bugün öyle bir Türkiye özlemi içinde olan maalesef bir ana muhalefet var. Başkalarının aklıyla hareket eden, başkalarının verdiği talimatlara göre Türkiye'de siyasete yön vermeye çalışan bir muhalefet. Böyle olmayacağız.

Bulunduğumuz coğrafyada büyük ülke olacağız, lider ülke olacağız. Dünya mazlumlarına da gereken yardımı yapan bir Türkiye olacağız. Bunun için önce birlik, beraberlik, kardeşlik, saygı, sadakat, sevgi, samimiyet, sebat, sabır ve kararlılıkla hedefe yürüyeceğiz, önümüzdeki liderimizle birlikte inşallah."

"Hizmet aşkıyla yanan bir liderimiz var"

Bakan Turhan, Türkiye'nin hizmet aşkıyla yanan bir liderinin olduğunu söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin derdiyle dertlendiğini, milletin üzüntüsüyle üzüldüğünü ifade eden Turhan, şöyle konuştu:

"Çünkü bu milletin derdiyle dertlenen, bu millete hizmet aşkıyla yanan bir liderimiz var. Allah başımızdan eksik etmesin. Bu, Rabbimizin bize bir ikramıdır, ülkenin bir şansıdır. Böyle liderler asırlarda bir gelir. Biz 21. asrın başında liderimizi bulduk, ona inandık, güvendik, onun koyduğu hedefe emin adımlarla hep birlikte yürüyeceğiz. Bu yürüyüşe kimse engel olamayacak. Terör saldırılarıyla, ekonomik saldırılarla önümüzü kesmek için kurdukları tuzakları bir bir aşacağız.

Nasıl aştık? Sizlerle beraber aştık. Bugüne kadar girdiğimiz seçimlerin hepsinden galip ayrıldık. Milletimizin desteğiyle."

"Ülkemizin üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin üzerinde çok büyük oyunlar oynandığını belirterek, gençlerin hedef alındığını anlattı.

"Sosyal medya aracılığıyla... Gençlerimizi uyaralım. Onları çakallara, sırtlanlara karşı feda etmeyelim." diyen Turhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu bedeli en çok ülkemizin güneydoğusunda yaşayan insanlarımız ödedi, biliyorsunuz. Şu anda dağda 500 kişi falan kaldı. Sabah İçişleri Bakanımız açıkladı. İnlerinden çıkamıyorlar. Artık kendi silahını yapan, kendi savunma silahlarını yapan, başkasına mahkum olmayan bir Türkiye var. Allah'ın izniyle bugün sınır ötesi operasyonları yapabiliyorsak bu, başkasından aldığımız silahlarla değil, eğer başkalarının yaptıkları silahlara mahkum olsaydık bugün ne Libya'da ne Doğu Akdeniz'de ne Irak'ta ne Suriye'de harekat yapamazdık.

Bugün yaptığımız bu harekatları yapmasaydık bunun bedelini çok daha ağır ödemek zorunda kalacaktık çünkü aslında hedef Suriye ya da Irak değil. Bu bölgeyi dizayn etmek isteyen güçlerin asıl hedefi Türkiye'dir. Bunu hepimiz biliyoruz. Buna göre vaziyet almamız lazım."

Kongreye AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.