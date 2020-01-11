Bakan Turhan, AK Parti Yalova İl Başkanlığında gelişmeleri değerlendirdi - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Libya'da meşru hükümetle bir anlaşma yaptık. 'Vay sen misin anlaşma yapan' hemen hepsi bir araya gelip bizi boşa düşürmek istiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye, Akdeniz'de doğal gaz aramasın, enerjide dışa bağımlı olsun. Böyle bir durum olamaz, bunu kabul edemeyiz." dedi.

Yalova Valisi Muammer Erol'u ziyaret eden Bakan Turhan, buradan AK Parti İl Başkanlığına geçti.

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ile bir süre görüşen Turhan, daha sonra il yöneticilerine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davasını takip ettikleri takdirde şer odaklarına karşı hakkıyla mücadele edebileceklerini söyledi.

Dünyanın çok büyük bir değişim sürecinden geçtiğini kaydeden Turhan, şöyle konuştu:

"İkinci Dünya Savaşı sonrası şekillenen uluslararası sistem çatırdıyor. Bir yanda yeni güç dengeleri oluşuyor, diğer yanda küresel ekonomik sistem eksen kayması yaşıyor. Öte yandan uluslararası hukukun içi boşalıyor ve çok uluslu ortak kuruluşlar irtifa kaybediyor. Buna karşın hak, hukuk, adalet daha fazla yerlerde sürünüyor. Her yerde güçlünün borusu ötüyor. Her yerde kaos var. Herkes 'ne oluyor, dünya nereye savruluyor' diye soruyor. Neyin ne olacağını kimse bilmiyor. Şu son bir haftada yanıbaşımızda, İran ile ABD arasında olanları, hep birlikte gördük. Suriye'de, Libya'da, Yemen'de, Lübnan'da, Irak'ta yaşananları da biliyoruz. Ateş elbette en çok oraları yakıyor ancak etkisi tüm bölgeye tüm dünyaya oluyor. Tüm bunlar bize şunu gösteriyor, Türkiye güçlü olmak zorunda. Güçlü olmak zorundayız çünkü güçlü balığın güçsüz balığı yediği ve kimsenin de hesap soramadığı bir dünyada yaşıyoruz. O nedenle gerek yanıbaşımızda olanlara karşı gerekse dünyada yaşananlara karşı başımızı kuma sokup bekleyemeyiz. Bakınız, Libya'da meşru hükümetle bir anlaşma yaptık. 'Vay sen misin anlaşma yapan' hemen hepsi bir araya gelip, bizi boşa düşürmek istiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye, Akdeniz'de doğal gaz aramasın, enerjide dışa bağımlı olsun. Böyle bir durum olamaz, bunu kabul edemeyiz."

Türkiye'nin Libya hükümetinin talebine kayıtsız kalamayacağını dile getiren Turhan, "Birileri gidip taşeron örgütler üzerinden Libya'da hükümranlık alanı oluşturmaya çalışırken Türkiye, meşru Libya hükümetinin talebine kayıtsız mı kalacaktı? Buna dış güçlerin ses çıkarmasını elbette anlıyoruz ancak içimizden karşı çıkanları anlamak mümkün değil. Onu da milletimizin basiretine bırakıyoruz artık. Bunlar devlet aklından da millet bilincinden de tarih şuurundan da habersizler. Bu durumda olanların, sırtını güneşe dönüp de gölgesinden başka bir şey görmeyenlerden farkı olamaz. Bizim yönümüz belli, niyetimiz halis. Daima milletimizin aydınlık geleceğinin mücadelesi içindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Yalova ilimiz ihracat artışında Türkiye şampiyonu oldu"

Milletin hak, hukuk, refah ve beka davasını gözettiklerini vurgulayan Turhan, "O nedenle kökü, bizlere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alpaslan'a kadar uzanır. Kanuni Sultan Süleyman ile üç kıtaya hükmeder, Mustafa Kemal Atatürk ile küllerimizden yeniden doğmayı simgeler. O nedenle ay yıldızlı bayrağımız sadece bizim bayrağımız değil. Belki sizler de denk gelmiş, görmüşsünüzdür, internette bir Üsküplü esnaf ay yıldızlı bayrağımızı göstererek, 'Bu bayrak hepimizin, dünyadaki tüm Müslümanların bayrağı' diyordu. Aynı esnaf, sonra da ekliyor, 'Siz olmasanız, Türkiye olmasa, bu bayrak olmasa, bizi bir kaşık suda boğarlar.' Haksız mı? Tabii ki değil. O bayrak ki geçmişten bugüne, hilal uğruna batan tüm güneşlerin bayrağıdır. İşte bizim davamız, bu bayrağı yere düşürmemektir, hep en yukarılarda coşkuyla dalgalandırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Turhan, iktidarları boyunca eser ve hizmet siyasetlerinin başarılı olduğunu ve Yalova'ya da ulaşım ve iletişim altyapısı için şimdiye kadar 11 milyar 642 milyon lira yatırım yaptıklarını aktardı.

Tersanelerin şehirlere değer kattığını kaydeden Turhan, "Bu bölgede 30'a yakın tersanede 24 bin 500 insanımız istihdam ediliyor. Burada üretilen gemilerin birçoğu yurt dışına ihraç ediliyor, bu önemli bir gelir kaynağıdır. Bildiğiniz gibi bu yıl Yalova ilimiz ihracat artışında Türkiye şampiyonu oldu. Bunun en önemli nedenlerinden biri de tersanecilik hizmetleridir." dedi.

Yalova yat limanının inşasıyla birlikte turizm olanaklarının daha cazip hale geldiğini belirten Turhan, milletin verdiği sorumluluğa layık olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bakan Turhan tersaneleri ziyaret etti

Turhan, Sanmar Tersanesi tarafından yapılan ileri seviye sevk sistemine sahip römorkörün hizmete alma töreninin ardından Altınova'da bulunan Beşiktaş Tersanesi ve Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret AŞ'yi ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Altınova Belediyesini de ziyaret eden Turhan, Belediye Başkanı Metin Oral tarafından karşılandı.

Belediyenin çalışmaları hakkında bilgilendirilen Turhan, belediye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.