Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Altyapı çalışmalarında deprem yönetmeliğine en yüksek düzeyde hassasiyet...
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Bakan Turhan: "Altyapı çalışmalarında deprem yönetmeliğine en yüksek düzeyde hassasiyet...

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katıldı.
Bakan Turhan: Altyapı çalışmalarında deprem yönetmeliğine en yüksek düzeyde hassasiyet...
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:53 Kaynak: AA
er, türkiye, ulaştırma ve altyapı bakanı, Güncel
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