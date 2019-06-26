Bakan Turhan: "Altyapı çalışmalarında deprem yönetmeliğine en yüksek düzeyde hassasiyet...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:53 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye
'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katıldı.
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