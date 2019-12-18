Bakan Turhan, Ankara-Sivas YHT hattını inceledi - Son Dakika
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Bakan Turhan, Ankara-Sivas YHT hattını inceledi

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tiren (YHT) hattında incelemelerde bulundu.

Bakan Turhan, Ankara-Sivas YHT hattını inceledi, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tiren (YHT) hattında incelemelerde bulundu.


Bakan Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı içinde yer alan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tiren (YHT) hattını yerinde incelemek üzere Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesini ziyaret etti. İnşaat alanındaki çalışmaları değerlendiren Bakan Turhan saha imalatlarını yerinde inceledikten sonra buradaki ray hattına ilk kaynak atıldı. Bakan Turhan'a incelemeleri sırasında Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve yetkililer eşlik etti.


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Ankara, Sivas, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:18 Kaynak: İHA
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