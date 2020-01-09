Bakan turhan ankara-sivas yht hattının test sürüşleri mart ayında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan turhan ankara-sivas yht hattının test sürüşleri mart ayında - Son Dakika

Bakan turhan ankara-sivas yht hattının test sürüşleri mart ayında

6 saat önce

Bakan Turhan Ankara-Sivas YHT hattının test sürüşleri mart ayında (TAMAMI FTP'DE)

Bakan Turhan Ankara- Sivas YHT hattının test sürüşleri mart ayında (TAMAMI FTP'DE)

Bakan turhan ankara-sivas yht hattının test sürüşleri mart ayında

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:45 Kaynak: DHA
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