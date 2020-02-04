Bakan Turhan: "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Turhan: 'Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a... - Son Dakika

Bakan Turhan: "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a...

7 saat önce

Bakan Turhan: "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız."

Bakan Turhan:

Bakan Turhan: "Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız." - ANKARA

Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
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Son Dakika

Son dakika: Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında test sürüşleri başlıyor
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