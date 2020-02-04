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Bakan Turhan: "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a...
7 saat önce
Bakan Turhan: "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
Bakan Turhan: "Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız." - ANKARA
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