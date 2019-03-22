Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Atatürk Havalimanı'nın Bir Kısmı Millet Bahçesi Olacak"

Bakan Turhan: "Atatürk Havalimanı'nın Bir Kısmı Millet Bahçesi Olacak"

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:08 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Mehmet Cahit Turhan, Güncel
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