Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kayseri'deki yatırımlara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Biz ihtiyaçları tespit eder, gereğini yaparız" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Havaalanı'nda verilen brifingin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, Kayseri'de devam eden yatırımlara ilişkin olarak, şunları söyledi:



"Bugün Kayseri'de Milli Savunma Bakanımızla beraberiz. Kayseri Havaalanı ile ilgili olarak, Kayseri'nin şehir içi ulaşımıyla ilgili olarak, hızlı tren projesiyle ilgili olarak, karayolları projeleriyle ilgili olarak ilgili yetkili arkadaşlardan bilgi aldık. Bizde Kayseri'ye hak ettiği projeleri en kısa sürede tesis etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hızlı trenle ilgili olarak net bir tarih yok. İhale hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl projesi tamamlanıp bittiğinde ihalesini yapmayı düşünüyoruz. İnşallah hedefimiz 2023."



Kayseri Havaalanının genişlemesi konusunda sorulan bir soruya Bakan Turhan, "Onunla ilgili de arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Havaalanımıza yeni bir pist yapma konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını yaptılar. Onu da önümüzdeki önümüzdeki günlerde inşallah başlatacağız. Boğazköprü'deki çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz bu yıl sonunda orayı da trafiğe açmaktır. Belsin- Şehir Hastanesi tramvay hattını sayın Cumhurbaşkanımız yatırım programına alınması konusunda gerekli onayı verdi. Bizde önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız. Hızlı bir şekilde inşallah onu da tamamlayacağız. Biz ihtiyaçları tespit eder, gereğini yaparız" diye cevap verdi. - KAYSERİ