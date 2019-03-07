Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Bu Millet Zillet İttifakına Pirim Vermez"

Bakan Turhan: "Bu Millet Zillet İttifakına Pirim Vermez"

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bugün siyasi bir harekette ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen terör örgütünün uzantısı olan bir siyasi partiyle işbirliği içine girmiş bir grup var. Adına da millet ittifakı demişler ama olmuş illet, zillet ittifakı" dedi.

Bakan Turhan:
DÜZCE(İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bugün siyasi bir harekette ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen terör örgütünün uzantısı olan bir siyasi partiyle işbirliği içine girmiş bir grup var. Adına da millet ittifakı demişler ama olmuş illet, zillet ittifakı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, seçim gezileri kapsamında Düzce'nin Gölyaka ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada "Bu vatanı parçalamak isteyenler var mı? Bölmek isteyenler var mı? Onlarla işbirliği içinde olanlar var mı? Bunlardan ders alacağız. Bugün siyasi bir harekette ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen terör örgütünün uzantısı olan bir siyasi partiyle işbirliği içine girmiş bir grup var. Adına da millet ittifakı demişler ama olmuş illet, zillet ittifakı. Bu önemli bir konu ve biz sizlerle paylaşıyoruz. Ama benim insanım ariftir. Benim insanım ferasetlidir. Bu tür ittifaklara bugüne kadar prim vermedi, çok şükür aldanmadı. Bundan sonra da aldanmayacak" dedi.

Bakan Turhan, Gölyaka ilçesindeki ziyaretinin ardından AK Parti Düzce İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle görüştü, ardından Düzce Belediyesini ziyaret etti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:46 Kaynak: İHA

Mehmet Cahit Turhan, Düzce, Güncel
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