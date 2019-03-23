Bakan Turhan: "Bu Milletin Önünde Durulamayacağını Sizler Göstereceksiniz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Sandıktan çıkacak sonuçlar, Okyanus ötesindekilere tsunami tehdidi verecektir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Sandıktan çıkacak sonuçlar, Okyanus ötesindekilere tsunami tehdidi verecektir. Bir daha bu millete kefen biçilemeyeceğini, bu milletin önünde durulamayacağını sizler göstereceksiniz." dedi.



Turhan, AK Parti Tonya İlçe Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara selamını iletti.



Türkiye'nin imkanlarını her yerde olduğu gibi Tonya'da da insanların hizmetine sunduklarını belirten Turhan, yatırımlara ilişkin bilgi verdi.



Turhan, sadece Konya'da bin 157 kilometre yol yapıldığına dikkati çekerek, ihtiyaç olan her yerde yatırımların plan, program ve bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştirileceğini aktardı.



Milletin hizmetin en güzelini hak etiğini dile getiren Turhan, şöyle devam etti:



"Daha önce niye yapılmıyordu? Malum nedenlerle. Ülkenin kaynakları, imkanları faiz borçlarına gidiyordu. Ne zaman sahneye milletin dertleriyle dertlenen milletin adamı çıktı ve yönetimi eline aldı, IMF'nin borçlarını, bankaların borçlarını ödedi. Bunları yaparken de hizmeti aksatmadı. Ülkenin güçlenmesiyle, büyümesiyle birlikte büyük Türkiye projelerini artık biz kendi bütçemizle yapmıyoruz, büyük projelerimiz kendi kendini yaptırıyor. Niye? Ülkede oluşan istikrar, güven ve yatırım ortamının iyileşmesi nedeniyle."



Turhan, İstanbul Boğazı'na üç geçiş yaptıklarına işaret ederek, "Yeni projelerimiz de var. Bunları yap-işlet-devret modeliyle yaptık. Yenilerini de öyle yapacağız." diye konuştu.



Büyük yatırımların çoğunun artık bütçeyi, ülkeyi, zamanı iyi yöneten, "durmak yok, yola devam" diyen bir anlayışla yapıldığının altını çizen Turhan, hizmet siyasetinin Türkiye'nin gündemine oturduğunu vurguladı.



Turhan, zaman zaman muhalefetin "17 yılda bu ülkede ne yapıldı?" sorusunu gündeme getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Böyle bir ahmaklık, gaflet içerisinde olabiliyorlar. 17 yılda ülkemizin nereden nereye geldiğini artık benim ülkemin en ücra köşesindeki insanım da biliyor çünkü 4,5 G'yi kullanıyor. Seneye, 2020'de 5G, geniş bant, hızlı internet gelecek. Yollarımız genişleyecek. Türkiye büyüyecek, güçlenecek, insanımız hak ettiği yaşam standartına ulaşacak. Atalarımızın mirası olan bu ülkeyi imar edip, en iyi şekilde insanımızın hayatını sürdürmesini sağlayacak hizmetleri sizlerin desteğiyle yapacağız. Siz istemezseniz yapmayacağız, bunun desteği de nasıl belli olur? Hizmeti yapanları bilip, doğru tercih yaparak olur."



"Bu seçim, onların da net bir şekilde tasfiye seçimi olacaktır"



Turhan, 31 Mart'ta yapılacak seçimin sadece yerel yöneticilerin seçileceği bir seçim olmadığını ifade ederek şunları dile getirdi:



"Bu seçim, bu coğrafyada, Avrasya'nın kalbinde güçlü bir Türkiye istemeyenlerin, terör ve ekonomimizi çökertmek için yaptıkları saldırılarla yurt içindeki iş birlikçileriyle oluşturdukları hain örgütlerle bu ülkeye diz çöktürmeye, kendilerine itaat ettirmeye çalışanlara en büyük dersin verileceği bir seçimdir. Bu bölgede Türkiye Cumhuriyeti'nin izni olmadan karar alınamayacağını, racon kesilemeyeceğini bu millet bir kere daha 31 Mart'ta tüm dünyaya haykıracaktır. Sandıktan çıkacak sonuçlar, Okyanus ötesindekilere tsunami tehdidi verecektir. Bir daha bu millete kefen biçimleyeceğini, bu milletin önünde durulamayacağını sizler göstereceksiniz."



"Benim milletim, geleceğini kendisi belirleyecek"



Turhan, Türkiye'de artık birilerinin koyduğu kuralların uygulandığı, verdiği mesajların milete dayatıldığı, millete "bidon kafalı", "göbeğini kaşıyan", "güdülen sürü" gibi bakan siyasetçilerin siyasetin çöplüğüne atıldığını belirterek, "Onlar siyaset sahnesinde olmak için teröristlerle, yabancı ülkelerdeki iş birlikçileriyle debelenip sahnede kalmaya çalışıyorlar. Bu seçim, onların da net bir şekilde tasfiye seçimi olacaktır." dedi.



Milletin, hiçbir zaman bayrağın indirilmesine izin vermeyeceğine dikkati çeken Turhan, şöyle dedi:



"Milletimiz, ezan okunurken ezana ıslık çalanlara fırsat vermeyecek. Bu ülkede rejimi değiştirip birilerine peşkeş çekmek isteyenlere 15 Temmuz'da hak ettiği cezayı vermiştir. Bundan sonra da böyle bir şeye fırsat vermeyecektir. Benim milletim, geleceğini kendisi belirleyecek, kendi kararını kendi verecektir. Kendi onurunu, devletinin şahsiyetini bilen insanları seçip, kendi içinde yetişen insanlarla beraber bu kutlu yürüyüşü devam ettirecektir. Allah, bu memlekette bağımsızlığımızı, istiklalimizi tehdit edecek kişilere karşı bizleri mağlup, mahsun, mahcup eylemesin. Bizleri düşmanlara karşı muhafaza ve muzaffer eylesin."



Bakan Turhan, konuşmasının ardından, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ile seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.



Vatandaşlarla sohbet eden Turhan, ilçeye bağlı bazı mahallelerdeki yol çalışmalarını da inceledi.

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