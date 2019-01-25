Bakan Turhan: "Bu Sadece Yerel Yönetimler Seçimi Değil, Bu Tüm Dünyaya Karşı Vereceğimiz Bir...

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bizim Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz gecesi halkıyla beraber tankın topun o teröristlerin üstüne yürümüştür.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bizim Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz gecesi halkıyla beraber tankın topun o teröristlerin üstüne yürümüştür. O yüzden tankın topun tüfeğin üstüne yürüyene terörist demezler, halk lideri derler. Ama Kılıçdaroğlu bilsin ki, asıl tankların yol verdiği teröristlerin tanklarının 'evine gitsin' diye yol açtığına diktatör derler." dedi.



Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan AK Parti Sözcüsü Çelik, tarih boyunca devlete ve millete yabancıların iki kere "hasta adam" dediğini hatırlattı.



Osmanlı'nın son zamanlarında devlete "hasta adam" denildiğini anımsatan Çelik, şöyle konuştu:



"Aziz milletimiz, hasta ve zayıf olmadığını, bütün dünyaya ispat ederek düveli muazzamaya karşı büyük mücadele vererek, genç Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak gösterdi. Yine bütün Batı basınını taradığımızda devletimize hasta adam denilen ikinci dönem AK Parti'nin iktidara gelmesinden önceki yıllardır. Siyasi krizlerle, ekonomik krizlerle sarsıldığımız dönemlerde yine biricik devletimize 'hasta adam' diyorlardı. O krizden de Erzurum'un büyük desteği sayesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarıyla çıktık. Bu büyük yolda Türkiye'nin istikrarını inşa ederken, Türkiye'nin demokrasisini güçlendirirken, Türkiye'nin ekmeğini büyütürken en büyük desteklerden biri Erzurum'dan geldi. Onun için Erzurum'a bir kere daha teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz."



Çelik, partilerine en büyük desteğin kadın kollarından geldiğini bildiklerini belirterek, kadın kolları ekibine teşekkür etti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine değinen Çelik, şunları kaydetti:



"Geçen günlerde yine bir kaç gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, utanmaz ve ahlaksız bir sözü tekrarladı. Batı'da Cumhurbaşkanımıza utanmazca ve ahlaksızca tek adam rejimi, diktatör diye seslenenlerin yanında yer aldı ve tekrar bir diktatörlükten bahsetti. Ben burada diktatörlüğün ne olduğunu uzun uzun anlatabilirim. Ama buradan Erzurum'dan, Ankara'ya gitsin diye sadece tek bir örnek vereceğim. Diktatörlerin temel özelliği şudur, halklarından korkarlar, halklarından çekinirler, halktan saklanırlar, tankın ve topun tüfeğin arkasına saklanırlar. Bizim Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz gecesi halkıyla beraber tankın topun o teröristlerin üstüne yürümüştür. O yüzden tankın topun tüfeğin üstüne yürüyene terörist demezler, halk lideri derler. Ama Kılıçdaroğlu bilsin ki, asıl tankların yol verdiği teröristlerin tanklarının 'evine gitsin' diye yol açtığına diktatör derler."



"31 Mart'ta büyük bir zafere imza atacağız"



Çelik, büyük bir devrime doğru yürüdüklerini dile getirerek, cumhuriyetin kurulmasından ve tek partili hayata geçişten sonra en büyük temennilerden birinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kurulması olduğunu aktardı.



Halkın iktidarının halka, Erzurumluya verilmesini istediklerini anlatan Çelik, "Artık kriz yok, koalisyon tehlikesi yok. Önümüzde büyük bir dönemeç var. Halkın iktidarı, halkın gerçek sahiplerine verildi. Türkiye'nin sahibi sizsiniz, Türkiye'yi siz yönetirsiniz, Türkiye'de siz ne derseniz o olur artık. Önümüzdeki 31 Mart yerel seçimleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtikten sonra en büyük imtihanlarımızdan biridir. inşallah 31 Mart'ta da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini yeniden yerleştirecek büyük bir zafere Erzurum'da imza atacağız." ifadelerini kullandı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yerel seçimlerin arefesinde bulunduklarını anımsattı.



Türkiye'nin bir dönüm noktasından daha geçtiğini ifade eden Turhan, "Türkiye, Türk milleti yeni bir imtihandan daha geçiyor. Bu sadece yerel yönetimler seçimi değil, bu tüm dünyaya karşı vereceğimiz bir imtihan. Erzurum'da bu güne kadar AK belediyecilik anlayışıyla hizmet eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, bundan sonra da başarılar diliyorum." diye konuştu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de vatandaşlardan yerel seçimlerde Erzurum ve ilçelerinden AK Parti'yi desteklemeleri yönünde söz aldı.

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